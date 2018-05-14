Xerox передумала объединяться с Fujifilm, отменив сделку на $6,1 млрд

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Еще в начале года Xerox и Fujifilm сообщили о заключении сделки, предусматривающей слияние этих двух компаний в совместное предприятие с годовым оборотом около 18 млрд. Но сделке, которую оценивали в 6,1 млрд, не суждено было состояться.

В конце прошлого месяца Bloomberg сообщило, что сделка приостановлена из-за иска акционеров Xerox. Сейчас же Xerox выпустила пресс-релиз, которым уведомила, что сделке конец. Если быть точным, Xerox сообщила, что разрывает соглашение с Fujifilm и подписывает новое соглашение с инвесторами Карлом Айканом и Дарвином Дисоном. Именно Айкан и Дисон, которым суммарно принадлежит около 15% всех акций Xerox, выступали против сделки.

В Fujifilm заявили о намерении оспорить «одностороннее решение» Xerox о выходе из сделки, тогда как представители последней заявили о полной законности решения, сославшись в том числе на то, что Fujifilm сорвала сроки подготовки аудированной финансовой отчетности Fuji Xerox (до 15 апреля 2018 года).

Частью сделки Xerox с инвесторами стали изменения в составе совета директоров компании. В частотности, пять старых членов покинут совет, среди которых Джефф Джейкобсон, занимавший также должность гендиректора компании. Джейкобсона, при котором была заключена сделка с Fujifilm, на посту CEO сменит Джон Висентин.

В ближайшее время новый совет директоров проведет экстренное заседание, на котором в числе прочего обсудят «стратегические альтернативы», более выгодные для нынешних акционеров.

Источник: CNN и Xerox