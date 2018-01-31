Xerox полностью перейдет в собственность Fujifilm после сделки на $6,1 млрд

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Появившаяся накануне информация о сделке между Fujifilm Holdings и Xerox, подтвердилась. Небезызвестный американский новатор Xerox, чье имя («ксерокс») стало нарицательным и служит синонимом словосочетания «копировальный аппарат» (и не только в офисной среде) действительно переходит под крыло японского производителя фототехники Fujifilm Holdings. Сегодня компании объявили о подписании соответствующего соглашения, которое знаменует конец истории независимой Xerox и предусматривает слияние двух компаний путем объединения акций.

По условиям соглашения, Xerox, которая сейчас оценивается в $8,3 млрд, полностью вольется в совместное предприятие Fuji Xerox. В рамках сделки текущим акционерам Xerox выплатят дивиденды на общую сумму $2,5 млрд (примерно $9,80 на одну акцию). Кроме того, за ними останется 49,9% акций предприятия, но контрольный пакет (50,1%) будет у японцев.

Сам процесс слияния будет проходить в два этапа. Изначально совместная компания выкупит долю Fujifilm (75%) за $6,1 млрд, а затем японцы направят эти средства для покупки перепущенных акций Xerox. Предприятие сохранит прежнее название Fuji Xerox, его возглавит нынешний глава Xerox Джефф Джейкобсон, а исполнительный директор Fujifilm Сигэтака Комори займет кресло председателя совета директоров.

Решение объединиться в одну компанию обусловлено сокращением рынка печатающей и копировальной техники, обусловленного переходом компаний от использования бумажных документов, падением ключевых финансовых показателей Xerox и Fuji Xerox, а также давлением со стороны инвесторов американского производителя. Крупнейший акционер Карл Айкан, которому принадлежит 9,72% акций Xerox неоднократно призывал руководство компании к более решительным действиям и пересмотру сотрудничества с японцами.

По итогам сделки предприятие сократит 10 тыс. рабочих мест в рамках реструктуризации. Это более 25% нынешнего штата Fuji Xerox.

По оценкам компаний, консолидация НИОКР, закупок и других операций позволит новому предприятию Fuji Xerox сэкономить по меньшей мере $1,7 млрд к 2022 году и заложит прочную основу для долгосрочного роста.

После объявления о сделке на предварительных торгах акции Xerox выросли почти на 4%, а акции Fujifilm упали более чем на 8%.

Как обычно в таких случаях, сторонам еще предстоит получить одобрение акционеров и регулирующих органов (в данном случае — в США и Японии). Ожидается, что сделка будет завершена в июле-августе этого года.

Источник: Fujifilm, Reuters