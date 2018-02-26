Xi’an UniIC Semiconductors первой среди китайских производителей начинает продажи чипов и модулей памяти DDR4

Не секрет, что цены на рынке памяти DRAM растут уже несколько кварталов подряд из-за нехватки этой самой памяти – предложение не поспевает за растущим спросом. Тенденция к росту, которая, вероятно, еще будет сохраняться какое-то время, подтолкнула китайских производителей в очень сжатые сроки нарастить выпуск собственных чипов. И вот на днях компания Xi’an UniIC Semiconductors первой среди китайских производителей начала принимать заказы как на отдельные микросхемы, так и на модули памяти DDR4.

Китайский производитель предлагает 4- и 8-гигабайтные модули памяти DDR4 в форм-факторах DIMM и SO-DIMM, а также модули DIMM объемом 4 ГБ с поддержкой ECC. Все они построены на базе собственных микросхем памяти Xi’an UniIC Semiconductors типа DDR4 плотностью 4 Гбит.

Согласно расшифровке с сайта Xi’an UniIC Semiconductors, все они работают на частоте 2133 МГц и характеризуются задержками 15 15-15 при напряжении питания 1,2 В. То есть, технические параметры китайских модулей не особо впечатляют (лидеры рынка уже вовсю штампуют модули DDR4-3600). Модули Xi’an UniIC предназначены для применения в различных недорогих ПК и в первую очередь нацелены на внутренний рынок Китая. Другими словами, не похоже, что они будут продаваться где-нибудь за пределами Китая, но сам факт, что Xi’an UniIC Semiconductors удалось в достаточно короткие сроки с нуля наладить производство памяти DDR4, безусловно, важен в условиях нынешнего глобального дефицита чипов.

Источник: AnandTech