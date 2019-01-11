Xiaomi анонсировала MIUI 11, пообещав «новую и уникальную ОС»

Казалось бы, долгожданная десятая версия прошивки MIUI вышла относительно недавно, но в Xiaomi уже активно работают над преемницей. Следующая версия фирменной оболочки для мобильных устройств Xiaomi ожидаемо получила порядковый номер 11. Ее анонс состоялся в рамках недавнего мероприятия Xiaomi MIUI Core Experience Annual Meeting. Как и в случае с MIUI 10, первый анонс вышел сугубо номинальным. Сейчас нам просто сообщили, что команда разработчиков MIUI уже приступила к работе над следующей версией, которая будет называться MIUI 11.

Отметим, что примерно в это же время год назад мы узнали о начале разработки MIUI 10, которая была представлена полноценно только в мае.Совершено очевидно, что MIUI 11 дебютирует примерно в те же временные рамки, а первым смартфоном, который получит новую ОС из коробки, станет флагман следующего поколения Xiaomi Mi 9.

Новая MIUI 11 характеризуется словосочетанием «новая и уникальная ОС». Напомним, что для описания MIUI 10 в свое время использовался слоган «лучший полноэкранный опыт», а MIUI 9 называли «быстрой как молния».

Можно предположить, что MIUI 11 получит существенно переработанный интерфейс без заимствований и ряд новых функций, основанных на активном использовании ИИ-технологий. Но никаких подробностей, увы, пока нет.

В рамках мероприятия также отметили несколько интересных фактов о самой прошивке. С начала разработки первой версии прошло уже более 8 лет, что делает MIUI одной из старейших китайских прошивок. Последняя версия MIUI 10 на данный момент доступна для более 40 различных смартфонов линеек Mi и Redmi, а ее общая пользовательская база превышает 300 млн человек.

Источник: Gizmochina