Xiaomi анонсировала прошивку MIUI 10 с ИИ, оптимизацией для полноэкранных дисплеев и обновлённым интерфейсом

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Компания Xiaomi официально анонсировала новую версию прошивки для своих мобильных устройств, получившую название MIUI 10. В новой версии был незначительно изменён интерфейс, чтобы он выглядел лучше на полноэкранных дисплеях.

В MIUI 10 реализовано новое меню недавно использовавшихся приложений. Оно оптимизировано для высоких дисплеев, которые применяются в последних смартфонах Xiaomi. Меню отображает 6 использовавшихся приложений одновременно и предоставляет больше информации пользователям. Также появилась поддержка жестов и длительного нажатия для вызова контекстного меню с дополнительными опциями.

MIUI 10 активно использует возможности искусственного интеллекта, которые доступны в новых смартфонах. Например, встроенная система глубокого обучения анализирует привычки пользователя, частоту использования приложений, предвидит дальнейшие действия пользователя. Благодаря этому время загрузки приложений удалось снизить «практически до нуля». Вместе с тем, оболочка MIUI 10 принесла поддержку эффекта боке в камеры более старых мобильных устройств, включая Xiaomi Mi 5 и Xiaomi Mi Note 2. Эта поддержка появится для основной и фронтальной камер.

В MIUI 10 добавлен новый режим вождения, который позволяет управлять смартфоном при помощи голосовых команд, не отвлекаясь от управления транспортным средством. При этом можно осуществлять голосовые звонки и работать с навигацией.

Теперь из интерфейса MIUI 10 можно управлять работой всех подключенных устройств умного дома. Это можно делать при помощи виджетов на главном экране. На текущий момент более 590 брендов поддерживают MIUI 10, в дальнейшем их количество будет увеличиваться.

Новая версия прошивки MIUI 10 будет доступной для 33 смартфонов Xiaomi.

Источник: gizmochina