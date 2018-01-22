Xiaomi обновила 13,3-дюймовые ноутбуки Mi Notebook Air, добавив чипы Intel 8-го поколения и видеокарту NVIDIA GeForce MX150

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Компания Xiaomi обновила свои 13,3-дюймовые ноутбуки Mi Notebook Air (стандартную модель и версию с 4G LTE), оснастив их процессорами Intel Core i5 и Core i7 восьмого поколения.

Помимо процессора модернизации была подвержена и графическая подсистема. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 940MX с 1 ГБ памяти GDDR5 уступила место модели NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ памяти GDDR5. Устройства оснащены оперативной памятью DDR4 объёмом 8 ГБ и твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe ёмкостью 256 ГБ (с возможностью увеличения ёмкости). Среди прочих особенностей упоминается наличие встроенной акустики AKG, сканера отпечатков пальцев в верхнем правом углу трекпада, тонких рамок вокруг дисплея (ширина 5,59 мм). Также сообщается об использовании модернизированной системы охлаждения, призванной обеспечить высокую производительность и эффективно контролировать температуру. Батарея обеспечивает до 9,5 часа автономной работы. Устройства выполнены в металлическом корпусе толщиной 14,8 мм и имеют массу 1,3 кг. Новинки содержат предустановленную ОС Microsoft Windows 10 вместе с пакетом MS Office Home and Student 2016.

Новая версия 13,3-дюймового ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air с процессором Intel Core i5-8250U5, 8 ГБ ОЗУ, SSD ёмкостью 256 ГБ и видеокартой NVIDIA GeForce MX150 уже доступна для предварительного заказа на сайте производителя по цене $843. Цена версии с чипом Core i7 пока не уточняется.

Источник: gizmochina