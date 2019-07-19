Xiaomi Qin 2 – доступный смартфон для учеников с невероятно вытянутым дисплеем (соотношение 22,5:9)





Компания Xiaomi запустила краундфандинговую кампанию, в рамках которой идёт сбор средств на выпуск достаточно необычного смартфона под названием Xiaomi Qin 2.

Уникальность данной модели заключается в её дисплее, который имеет очень вытянутую форму. Устройство имеет почти полноэкранный дизайн и оснащено 5,05-дюймовым дисплеем с разрешением 1440х576 точек и соотношением сторон 22,5:9. Таким образом, по этому показателю новинка обходит даже флагманские смартфоны Sony с кинематографическими дисплеями (соотношение сторон 21:9). Используемый процессор и объём оперативной памяти на странице проекта не уточняются. Известно лишь, что ёмкость встроенного хранилища составляет 32 ГБ, и устройство содержит встроенный инфракрасный порт.

Благодаря использованию сравнительно компактного вытянутого дисплея устройство получилось очень узким. Его размеры составляют 132,6х55,4х8,6 мм, а масса – 105 г. Корпус изготовлен из поликарбоната. На задней панели расположена 5-мегапиксельная камера, а фронтальная камера и вовсе отсутствует. Все кнопки расположены на правой боковой грани. В дополнение к традиционным кнопке включения и качельке регулирования громкости имеется ещё и кнопка вызова виртуального ассистента. На нижней грани корпуса расположен порт USB Type-C, который служит для подзарядки встроенной батареи ёмкостью 2100 мАч. Аппарат работает под управлением версии Android Go 9 и ориентирован на применение учениками. В устройстве имеются встроенные словари, режим родительского контроля (отслеживание времени звонков и географического расположения в реальном времени) и режим тревоги, вызываемый одним нажатием кнопки.

В рамках краудфандинговой кампании цена смартфона Xiaomi Qin 2 составляет всего $72,5.

Источник: gearbest, xiaomiyoupin