Еще одно внутреннее ядро? Исследователи обнаружили внутри Земли огромный металлический шар диаметром 1,3 тысячи километров

Команда Австралийского национального университета (ANU) нашла доказательства существования еще одного слоя Земли — так называемого «ядра внутри внутреннего ядра», которое выглядит как огромный шар из железа и никеля.

Ранее считалось, что у Земли всего четыре слоя — кора, мантия, внешнее и внутреннее ядро. Однако сейчас исследователи утверждают, что нашли признаки существования еще одного, более глубокого внутреннего ядра.

В статье в Nature, ученые пишут, что наблюдали несколько землетрясений, проходивших по диаметру Земли, двигаясь туда-сюда – иногда до пяти раз каждое – чего, говорят исследователи, не регистрировали «в истории сейсмологии» (предыдущие исследования фиксировали максимум один «отскок»).

Обнаружено, что сейсмические волны проходили через глубокое внутреннее ядро со скоростью, которая отличалась от скорости прохождения через окружающее ядро в зависимости от направления. В частности, волны, проходившие через внутреннее ядро, замедлялись при приближении к экватору под косым углом. Тем временем волны, проходившие через внешнее внутреннее ядро, замедлялись во время прохождения вдоль экватора.

«Разница в скорости, вероятно, обусловлена таким физическим свойством как анизотропия [различие свойств среды в разных направлениях], а не химическим составом или состоянием. Мы считаем, что оба ядра твердые и имеют подобный химический состав», – сказал автор исследования Тхань-Сон Фам.

В 1936 году сейсмолог из Дании Инге Леманн обнаружила, что твердое внутреннее ядро нашей планеты отличается от жидкого внешнего ядра. Ранее считалось, что «сердце Земли» представляет собой одну расплавленную область, однако именно Леманн «разделила» его на две части, изучая сейсмограммы землетрясений в Новой Зеландии.

В 2021 году другая группа исследователей из ANU предполагала, что существует более глубокое ядро с отличными физическими свойствами от уже известного внутреннего ядра – хотя эти свойства были загадкой. Ученые заметили изменения в структуре железа во внутреннем ядре, свидетельствующие о «граничной линии» примерно в 650 км от центра Земли – иными словами, шар диаметром 1,3 км прямо в центре планеты.

Полученная информация, по словам ученых, открывает новые методы исследования внутреннего ядра. Команда ANU считает, что глубокое внутреннее ядро поможет объяснить формирование магнитного поля Земли, которое играет важную роль в поддержании жизни на планете, поскольку защищает ее от вредного излучения.

Эти идеи также могут помочь в изучении других планет (Марс к примеру считается «бесплодным» из-за утраты своего магнитного поля) и поиска на них жизни — наличие у экзопланет структуры ядра, похожего на земную, необязательно указывает на это, но значительно сужает список кандидатов.

Источник: Engadget, Daily Mail, WP