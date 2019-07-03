Японцы окончательно раскрыли характеристики электромобиля Honda e: мощность 150 л.с., батарея 35,5 кВтч и запас хода 200 км (сравнение с конкурентами)
Японский автопроизводитель продолжает публиковать новые данные о своем электромобиле Honda e, после дизайна, вариантов цвета и видеокамер вместо боковых зеркал мы наконец узнали параметры электрического двигателя.
Его мощность составила 110 кВт (150 л.с.), а крутящий момент — 300 Нм, что весьма неплохо для электромобилей данного формата. К примеру, новые электромобили Peugeot e-208 и Opel Corsa-e оснащается электродвигателями мощностью 100 кВт (136 л.с.), а более компактные Skoda Citigo-e iV и Seat Mii Electric — мощностью всего 61 кВт (83 л.с.).
Как мы уже сообщали, электромобиль Honda e также оснастят батареей емкостью 35,5 кВтч запасом хода 200 км, жидкостным охлаждением и поддержкой скоростной зарядки в режиме «от 0 до 80% за 30 минут». По емкости батарей и запасу хода модель проигрывает всем четырем вышеперечисленным моделям электромобилей.
|Peugeot e-208
|Opel Corsa-e
|Skoda Citigo-e iV
|Seat Mii Electric
|Honda e
|Мощность, кВт
|100 кВт
|100 кВт
|61 кВт
|61 кВт
|110 кВт
|Мощность, л.с.
|136 л.с.
|136 л.с.
|83 л.с.
|83 л.с.
|150 л.с.
|Крутящий момент
|260 Нм
|260 Нм
|210 Нм
|212 Нм
|300 Нм
|Разгон 0-100 км/ч
|8,1 сек
|8,1 сек
|12,5 сек
|3,9 сек (до 50 км/ч)
|—
|Батарея
|50 кВтч
|50 кВтч
|36,8 кВтч
|36,8 кВтч
|35,5 кВтч
|Скоростная зарядка
|до 100 кВт
|+
|до 40 кВт
|до 40 кВт
|+
|Запас хода, WLTP
|340 км
|330 км
|265 км
|260 км
|200 км
Напомним, что японский автопроизводитель Honda уже открыл предзаказы на свой новый городской электромобиль Honda e в четырех европейских странах, включая Германию, Францию, Норвегию и Великобританию. Серийное производство электрохэтчбека Honda e стартует в конце текущего года в Японии, поставки первым клиентам начнутся в конце 2019 — начале 2020 года.
Источник: Honda