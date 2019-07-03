Японцы окончательно раскрыли характеристики электромобиля Honda e: мощность 150 л.с., батарея 35,5 кВтч и запас хода 200 км (сравнение с конкурентами)

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Японский автопроизводитель продолжает публиковать новые данные о своем электромобиле Honda e, после дизайна, вариантов цвета и видеокамер вместо боковых зеркал мы наконец узнали параметры электрического двигателя.

Его мощность составила 110 кВт (150 л.с.), а крутящий момент — 300 Нм, что весьма неплохо для электромобилей данного формата. К примеру, новые электромобили Peugeot e-208 и Opel Corsa-e оснащается электродвигателями мощностью 100 кВт (136 л.с.), а более компактные Skoda Citigo-e iV и Seat Mii Electric — мощностью всего 61 кВт (83 л.с.).

Как мы уже сообщали, электромобиль Honda e также оснастят батареей емкостью 35,5 кВтч запасом хода 200 км, жидкостным охлаждением и поддержкой скоростной зарядки в режиме «от 0 до 80% за 30 минут». По емкости батарей и запасу хода модель проигрывает всем четырем вышеперечисленным моделям электромобилей.

Peugeot e-208 Opel Corsa-e Skoda Citigo-e iV Seat Mii Electric Honda e Мощность, кВт 100 кВт 100 кВт 61 кВт 61 кВт 110 кВт Мощность, л.с. 136 л.с. 136 л.с. 83 л.с. 83 л.с. 150 л.с. Крутящий момент 260 Нм 260 Нм 210 Нм 212 Нм 300 Нм Разгон 0-100 км/ч 8,1 сек 8,1 сек 12,5 сек 3,9 сек (до 50 км/ч) — Батарея 50 кВтч 50 кВтч 36,8 кВтч 36,8 кВтч 35,5 кВтч Скоростная зарядка до 100 кВт + до 40 кВт до 40 кВт + Запас хода, WLTP 340 км 330 км 265 км 260 км 200 км

Напомним, что японский автопроизводитель Honda уже открыл предзаказы на свой новый городской электромобиль Honda e в четырех европейских странах, включая Германию, Францию, Норвегию и Великобританию. Серийное производство электрохэтчбека Honda e стартует в конце текущего года в Японии, поставки первым клиентам начнутся в конце 2019 — начале 2020 года.

Источник: Honda