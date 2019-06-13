Официально: Электромобиль Honda e получит батарею емкостью 35,5 кВтч с жидкостным охлаждением

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После дизайна, вариантов цвета и даже видеокамер вместо боковых зеркал японский автопроизводитель наконец рассказал о своем электромобиле Honda e главное — объем его батареи. Ранее мы знали только то, что этот электрохэтчбек будет четырехдверным, заднеприводным и обладать запасом хода 200 км.

Теперь же создатели объявили, что модель получит батарею емкостью 35,5 кВтч с жидкостным охлаждением и поддержкой скоростной зарядки в режиме «от 0 до 80% за 30 минут».

Батарея подобного объема достаточно мала для электромобилей следующего поколения, однако разработчики заявили, что для сити-кара такой емкости вполне достаточно (для сравнения, у Skoda Citigo-e iV и Seat Mii Electric используются батареи на 36,8 кВтч, а у Peugeot e-208 и Opel Corsa-e — на 50 кВтч) и они сознательно не хотели увеличать ее, чтобы сохранить вес и стоимость модели на достаточно низком уровне.

О мощности электродвигателя Honda e пока ничего неизвестно, но скорее всего она не будет слишком высокой — в районе 60-100 кВт, как и у вышеупомянутых сити-каров.

Напомним, что японский автопроизводитель Honda уже открыл предзаказы на свой новый городской электромобиль Honda e в четырех европейских странах, включая Германию, Францию, Норвегию и Великобританию. Серийное производство электрохэтчбека Honda e стартует в конце текущего года в Японии, поставки первым клиентам начнутся в конце 2019 — начале 2020 года.

Источник: Autocar