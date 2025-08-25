Новости Крипто 25.08.2025 comment views icon

Игровая блокчейн-студия подала в суд на компанию xAI Илона Маска

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Игровая сеть на базе блокчейна Ethereum под названием XAI подала иск против компании Илона Маска под названием xAI, обвиняя ее в нарушении прав на торговую марку. Представителями блокчейн-компании заявили, что защищают бренд, поскольку название продукта Маска вызывает путаницу.

Созданная в 2021 году, компания Ex Populus разрабатывает и издает игры на основе блокчейна, в частности в экосистеме Ethereum.

В 2023 году компания разработала платформу под названием XAI, которая позволяет разработчикам видеоигр использовать игровые решения на основе ИИ и автономные программные системы на различных платформах.

Ex Populus подал иск на основании нарушения прав на торговую марку, недобросовестную конкуренцию и ложное обозначение происхождения, а также недобросовестные деловые практики. Компания утверждает, что зарегистрировала торговую марку XAI с июня 2023 года, что защищает ее под правами общего права.

Маск продолжал публично использовать это название для обозначения своей компании искусственного интеллекта, связанной с платформой X В июле 2023 года он объявил, что создаст новую компанию искусственного интеллекта и технологий, которую он назвал xAI. В результате многие трейдеры начали путать сеть Ex Populus с игровым ИИ-предприятием Маска.

После появления новости об иске против Маска токен снизился в стоимости. 25 августа токен XAI упал на 3,84% от своего предыдущего дневного пика. Сейчас он торгуется по $0.04871.

Источник: Ex Populus

