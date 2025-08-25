Игровая блокчейн-студия подала в суд на компанию xAI Илона Маска

Игровая сеть на базе блокчейна Ethereum под названием XAI подала иск против компании Илона Маска под названием xAI, обвиняя ее в нарушении прав на торговую марку. Представителями блокчейн-компании заявили, что защищают бренд, поскольку название продукта Маска вызывает путаницу.

Созданная в 2021 году, компания Ex Populus разрабатывает и издает игры на основе блокчейна, в частности в экосистеме Ethereum.

В 2023 году компания разработала платформу под названием XAI, которая позволяет разработчикам видеоигр использовать игровые решения на основе ИИ и автономные программные системы на различных платформах.

Ex Populus подал иск на основании нарушения прав на торговую марку, недобросовестную конкуренцию и ложное обозначение происхождения, а также недобросовестные деловые практики. Компания утверждает, что зарегистрировала торговую марку XAI с июня 2023 года, что защищает ее под правами общего права.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Маск продолжал публично использовать это название для обозначения своей компании искусственного интеллекта, связанной с платформой X В июле 2023 года он объявил, что создаст новую компанию искусственного интеллекта и технологий, которую он назвал xAI. В результате многие трейдеры начали путать сеть Ex Populus с игровым ИИ-предприятием Маска.

После появления новости об иске против Маска токен снизился в стоимости. 25 августа токен XAI упал на 3,84% от своего предыдущего дневного пика. Сейчас он торгуется по $0.04871.

Источник: Ex Populus