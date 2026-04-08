Х начнет банить криптоскамеров: кто впервые напишет "крипто" — готовит паспорт

Социальная сеть X внедряет жесткую систему фильтрации контента для противодействия финансовым махинациям в сфере цифровых активов. Об этом заявил в начале апреля в X разработчик и предприниматель Никита Бир, который присоединился к команде платформы для решения проблем с безопасностью и спамом.





Алгоритмы платформы будут инициировать автоматическую блокировку учетных записей пользователей, которые впервые публикуют сообщения с использованием терминологии, связанной с криптоиндустрией. Возвращение доступа к странице станет возможным только после предоставления официальных документов, которые подтверждают личность владельца профиля. По предварительным оценкам разработчиков и экспертов, такой радикальный шаг позволит ликвидировать до 99% случаев криптоскама, что сейчас является одной из самых больших проблем модерации.

Основной удар направлен на сети ботов, которые используют автоматическую генерацию сообщений для продвижения сомнительных схем и похищения средств. Поскольку большинство злоумышленников оперируют тысячами фейковых аккаунтов одновременно, требование обязательной верификации по государственной ID-карте или паспорту делает их деятельность экономически нецелесообразной и технически сложной.

Ранее Никита Бир, известный разработчик и предприниматель, присоединившийся к команде X, отмечал необходимость радикальной очистки ленты от спама, который имитирует активность реальных инвесторов. Проблема мошенничества на платформе обострилась после того, как злоумышленники начали массово использовать взломанные аккаунты с «синими галочками» или создавать визуально идентичные копии профилей известных деятелей рынка.





«X вводит новое правило для борьбы с криптомошенничеством: если вы впервые пишете слово «криптовалюта», ваш аккаунт будет автоматически заблокирован до тех пор, пока вы не пройдете проверку личности по государственному удостоверению. Ожидается, что это остановит 99% мошенничеств», — написал Бир в своем Х.

Согласно статистике, жертвы таких схем ежегодно теряют сотни миллионов долларов из-за перехода по фишинговым ссылкам, обещающим бесплатные раздачи токенов или сверхприбыльные инвестиции. Обновленная политика безопасности имеет целью создать барьер именно на этапе входа нового игрока в информационное поле криптосообщества. Если система идентифицирует подозрительную активность или первое упоминание ключевых слов от непроверенного профиля, механизм «заморозки» будет срабатывать мгновенно.

Критики инициативы указывают на риски для анонимности, которая является базовой ценностью для многих участников блокчейн-рынка. Однако руководство социальной сети делает ставку на безопасность транзакций и чистоту контента. Внедрение идентификации через государственные документы является частью глобальной стратегии превращения X в «приложение для всего», где финансовые операции должны происходить в защищенной среде.

Сейчас технический департамент работает над интеграцией сервисов проверки, которые смогут оперативно обрабатывать запросы на разблокировку, чтобы минимизировать неудобства для настоящих пользователей, решивших впервые обсудить рыночные тренды.

Важно отметить, что это заявление появилось в контексте длительной борьбы Илона Маска с фермами ботов. Предыдущие методы, такие как платная подписка Premium, не дали ожидаемого результата в сегменте высокодоходного мошенничества, поскольку доходы от одной удачной операции покрывали расходы на сотни верифицированных аккаунтов. Новая модель с привязкой к реальному физическому документу должна разорвать эту цепочку.

Специалисты по кибербезопасности прогнозируют, что в течение первого месяца после запуска системы количество рекламного спама в комментариях под сообщениями крупных бирж и аналитических агентств может сократиться в десятки раз. Это существенно изменит ландшафт коммуникации внутри криптоиндустрии на платформе, заставляя авторов либо выходить из тени, либо искать другие площадки для обсуждения активов.

В целом инициатива отражает общий тренд на деанонимизацию крупных социальных медиа для предотвращения распространения дезинформации и финансовых преступлений.

Источник: Х