

Х начнет банить криптоскамеров: кто впервые напишет "крипто" — готовит паспорт

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Х почне банити криптоскамерів: хто вперше напише "крипто" — готує паспорт

Социальная сеть X внедряет жесткую систему фильтрации контента для противодействия финансовым махинациям в сфере цифровых активов. Об этом заявил в начале апреля в X разработчик и предприниматель Никита Бир, который присоединился к команде платформы для решения проблем с безопасностью и спамом.


Алгоритмы платформы будут инициировать автоматическую блокировку учетных записей пользователей, которые впервые публикуют сообщения с использованием терминологии, связанной с криптоиндустрией. Возвращение доступа к странице станет возможным только после предоставления официальных документов, которые подтверждают личность владельца профиля. По предварительным оценкам разработчиков и экспертов, такой радикальный шаг позволит ликвидировать до 99% случаев криптоскама, что сейчас является одной из самых больших проблем модерации.

Основной удар направлен на сети ботов, которые используют автоматическую генерацию сообщений для продвижения сомнительных схем и похищения средств. Поскольку большинство злоумышленников оперируют тысячами фейковых аккаунтов одновременно, требование обязательной верификации по государственной ID-карте или паспорту делает их деятельность экономически нецелесообразной и технически сложной.

Ранее Никита Бир, известный разработчик и предприниматель, присоединившийся к команде X, отмечал необходимость радикальной очистки ленты от спама, который имитирует активность реальных инвесторов. Проблема мошенничества на платформе обострилась после того, как злоумышленники начали массово использовать взломанные аккаунты с «синими галочками» или создавать визуально идентичные копии профилей известных деятелей рынка.


«X вводит новое правило для борьбы с криптомошенничеством: если вы впервые пишете слово «криптовалюта», ваш аккаунт будет автоматически заблокирован до тех пор, пока вы не пройдете проверку личности по государственному удостоверению. Ожидается, что это остановит 99% мошенничеств», — написал Бир в своем Х.

Согласно статистике, жертвы таких схем ежегодно теряют сотни миллионов долларов из-за перехода по фишинговым ссылкам, обещающим бесплатные раздачи токенов или сверхприбыльные инвестиции. Обновленная политика безопасности имеет целью создать барьер именно на этапе входа нового игрока в информационное поле криптосообщества. Если система идентифицирует подозрительную активность или первое упоминание ключевых слов от непроверенного профиля, механизм «заморозки» будет срабатывать мгновенно.

Критики инициативы указывают на риски для анонимности, которая является базовой ценностью для многих участников блокчейн-рынка. Однако руководство социальной сети делает ставку на безопасность транзакций и чистоту контента. Внедрение идентификации через государственные документы является частью глобальной стратегии превращения X в «приложение для всего», где финансовые операции должны происходить в защищенной среде.

Сейчас технический департамент работает над интеграцией сервисов проверки, которые смогут оперативно обрабатывать запросы на разблокировку, чтобы минимизировать неудобства для настоящих пользователей, решивших впервые обсудить рыночные тренды.

Х боротиметься з криптоскамом: хто вперше напише "крипто" — готує паспорт
Данные: Х

Важно отметить, что это заявление появилось в контексте длительной борьбы Илона Маска с фермами ботов. Предыдущие методы, такие как платная подписка Premium, не дали ожидаемого результата в сегменте высокодоходного мошенничества, поскольку доходы от одной удачной операции покрывали расходы на сотни верифицированных аккаунтов. Новая модель с привязкой к реальному физическому документу должна разорвать эту цепочку.

Специалисты по кибербезопасности прогнозируют, что в течение первого месяца после запуска системы количество рекламного спама в комментариях под сообщениями крупных бирж и аналитических агентств может сократиться в десятки раз. Это существенно изменит ландшафт коммуникации внутри криптоиндустрии на платформе, заставляя авторов либо выходить из тени, либо искать другие площадки для обсуждения активов.

Спецпроекты
5G та революція в iGaming: що потрібно знати про це вже зараз. Колонка COO SharksCode
Весняний апгрейд: 10 гаджетів Canyon, на які варто звернути увагу

В целом инициатива отражает общий тренд на деанонимизацию крупных социальных медиа для предотвращения распространения дезинформации и финансовых преступлений.

X / Twitter запускає Smart Cashtags: торгівля криптовалютами і акціями прямо у стрічці

Источник: Х

Популярные новости

arrow left
arrow right
Треды за деньги: X запускает Exclusive Threads для заработка авторов
"Только не у нас": криптокошелек Trust Wallet запускает защиту от "отравления адреса"
Опять криптоскандал: сотрудничество Трампов и Bitmain ставит под угрозу безопасность США и усиливает зависимость от Китая
Минус $40 млн и 96%: сразу три проекта в экосистеме Solana закрылись после взлома в январе
В крипте больше не спрячешься: мошенника, который менял внешность, квартиры и телефоны, нашли по следам в блокчейне
Meta тестирует премиум-подписку в Instagram: узнайте, кто просматривал ваши сторис повторно
Payoneer в этом году запустит поддержку стейблкоинов в режиме 24/7
Биткоин протестировал уровень $60 000: чего ждать дальше?
Партнер KPMG попался на мошенничестве с ИИ — во время теста на ИИ
Mastercard запускает программу крипто-партнерства с 85 участниками: среди них Binance и Ripple
Trust Wallet интегрирует в криптовалютный кошелек ИИ-агентов: что они могут?
В Украине запустили соцсеть YEDNÁ: без ботов и россиян, но с верификацией в "Дії"
Не взлом, а компрометация: преступники украли с криптокошелька более $1,7 млн в стейблкоинах USDC
Нюансы о Binance: Чанпэн Чжао анонсировал новую книгу
Binance запустила бессрочные фьючерсы на акции Meta, NVIDIA и Alphabet (Google)
Tether побила рекорды по объему USDT, общей прибыли и запасам золота
X / Twitter запускает Smart Cashtags: торговля криптовалютами и акциями прямо в ленте
Криптовалютный ИИ-агент по ошибке подарил попрошайке $442 000 вместо $350 в токенах Lobstar: это 5% от эмиссии
Майнер-одиночка самостоятельно решил блок биткоина стоимостью более $200 000 на оборудовании за $75
Война на Ближнем Востоке обвалила биткоин: менее чем за 15 минут ликвидировано позиций на $100 млн
Криптобиржа Crypto.com приобрела самый дорогой домен в мире — AI.com — за рекордные $70 млн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить