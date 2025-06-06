Игровой смартофн RedMagic 10S Pro получил разогнанный чип Snapdragon 8 Elite, батарею на 7050 мА-ч и активное охлаждение ─ от $700

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В Nubia давно известны своими мощными геймерскими смартфонами, но новый RedMagic 10S Pro все равно приятно удивляет. Это маленький игровой монстр, который одалживает инженерные решения у настольных ПК и добавляет к ним собственный стиль, RGB-подсветку и другие интересные решения. Этот игровой смартфон наконец-то вышел на глобальный рынок.

Характеристики RedMagic 10S Pro

Смартфон RedMagic 10S Pro получил 6,85-дюймовый OLED дисплей от BOE с разрешением 2688х1216 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Частота считывания касаний составляет 2500 Гц для одного пальца и 960 Гц — для нескольких.

Внутри разместился разогнанный процессор Snapdragon 8 Elite Leading Version, в котором не пожалели частот: до 4,47 ГГц для CPU (против 4,32 у обычного варианта) и 1,2 ГГц для GPU (вместо 1,1). NPU также получил +40% производительности, чтобы ИИ во время игры думал быстрее вас. И это еще не все — компания добавила фирменный чип RedCore R3 Pro, который занимается масштабированием графики до 120 кадров в секунду, отслеживает касания и помогает с охлаждением. Объем оперативной памяти может достигать 24 ГБ, а емкость встроенного хранилища UFS 4.1 Pro ─ 1 ТБ. Слот для карты памяти отсутствует.

При разработке RedMagic 10S Pro серьезно подошли к вопросу отвода тепла от разогнанного чипа. Площадь прямого контакта жидкого металла с чипом составляет 36 мм², а площадь испарительной камеры ─ 12000 мм². Для улучшения охлаждения предлагают слои графена и меди. И все это обдувается вентилятором со скоростью 23 000 об/мин с RGB-подсветкой (с возможностью настройки до 15 цветов). Такая система позволяет снизить температуру на 5°C ─ не рекорд, но вполне приятно для длительных игровых сессий.

Основная камера имеет 50-мегапиксельный сенсор OV50E с OIS. Еще на задней панели есть 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (OV50D) и 2-мегапиксельный вспомогательный модуль. Камера не выступает над поверхностью задней панели. Фронтальная камера расположилась под дисплеем и имеет сенсор на 16 Мп.

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В RedMagic 10S Pro разместили аккумулятор емкостью 7050 мА-ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Еще в новинке есть 4D-вибрация, стереодинамики с DTS:X, и RGB-подсветка, реагирующая на звук в игре. Дополнительно на корпусе расположились триггеры с частотой опроса 520 Гц. Как и в RedMagic 9S Pro, новинке есть специальная кнопка MagicKey, которая мгновенно включает игровой режим или любую другую функцию, которую вы захотите. Размеры составляют 163,4×76,1×8,9 мм, а вес ─ 229 г. Устройство работает под управлением RedMagic OS 10.5 на базе Android 15.

Цена

Игровой смартфон RedMagic 10S Pro доступен в цветах Nightfall, Moonlight и Dusk со следующими конфигурациями:

12 ГБ + 256 ГБ ─ $700;

16 ГБ + 512 ГБ ─ $850;

24 ГБ + 1 ТБ ─ $1000.

Глобальные продажи стартуют 18 июня, но до того будет короткий период предварительных заказов.

Источник: gsmarena

Раздел Технологии выходит при поддержке

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