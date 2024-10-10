«Самый мощный игровой смарфон» Red Magic 9S Pro продается в Украине по цене 36 тыс. грн

На украинский рынок вышел новый смартфон для геймеров — REDMAGIC 9S Pro. Во время анонса он позиционировался как «самый мощный игровой смартфон» благодаря наличию разогнанного процессора.
REDMAGIC 9S Pro имеет плоскую заднюю панель — без выступающих камер. В дизайне также можно выделить RGB подсветку и сенсорные триггеры на боковой грани корпуса.
Смартфон работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, разогнанного производителем. Частота CPU повышена до 3,4 ГГц, а частота GPU — до 1 ГГц. Устройство может иметь 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища UFS4.0. Для отвода тепла от разогнанного процессора используются специальные материалы в 10-слойной конструкции и внутренний кулер ICE 13.5 Cooling System с вентилятором Turbo Fan. Эта система охлаждения позволяет поддерживать оптимальную температуру во время длительных игровых нагрузок. Как заявляет производитель, она способна снизить температуру до 19,5°C.
Новинка оснащена 6,8-дюймовым безрамочным AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (1116×2480 пикселей), динамической частотой обновления 1-120 Гц, максимальной яркостью до 1600 нит и частотой ШИМ 2160 Гц. Дисплей может похвастаться частотой дискретизации сенсора до 2000 Гц. Экран защищен от механических воздействий стеклом Corning Gorilla Glass 5.
В Nubia Red Magic 9S Pro используется тройная камера на задней панели. Она включает сенсоры с разрешением 50 Мп, 50 Мп и 2 Мп. Главный модуль Samsung GN5 дополнен оптической системой стабилизации изображения. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная. Емкость батареи составляет 6500 мА-ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт, которая способна полностью восстановить заряд за 35 минут.
Смартфон REDMAGIC 9S Pro в конфигурации 12+256 ГБ до 31 октября доступен в черном цвете по цене 35999 грн. Конфигурация 16+512 ГБ памяти предлагается в белом и черном прозрачном за 44999 грн.
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