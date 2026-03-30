AMD Ryzen AI 7 445 проти Ryzen AI 5 340: різниці майже немає

Нові процесори серії Ryzen AI 400 уже масово з’являються в ноутбуках, і в мережі вже можна знайти перші тести AMD Ryzen AI 7 445. І вони свідчать, не всі оновлення виявилися такими вже й оновленнями. AMD представила AMD Ryzen AI 7 445 як рішення вищого класу, але тести показують іншу картину.





Попри назву, Ryzen AI 7 445 фактично виглядає як ребрендинг більш доступного AMD Ryzen AI 5 340. Ноутбуки з цим чипом уже продаються, зокрема в моделях на кшталт Lenovo Yoga 7 2-in-1 16. Саме вони й дають свідчення про те, приріст продуктивності мінімальний.

У “сирій” обчислювальній потужності новинка лише трохи випереджає Intel Core Ultra 7 256V, причому поступається йому за енергоефективністю. У графіці ситуація ще гірша — інтегроване відеоядро показує значно слабші результати. Фактично рівень продуктивності Ryzen AI 7 445 майже повністю збігається з Ryzen AI 5 340, який має нижче позиціювання коштує дешевше.





Технічні характеристики лише підтверджують це. Обидва процесори мають майже однакову апаратну основу і демонструють схожі результати в тестах. Найбільш суперечливий момент — конфігурація ядер. Ryzen AI 7 445 став першим у лінійці Ryzen AI 7 з лише 6 ядрами (2x Zen 5 та 4x Zen 5c) замість звичних 8.

Щобільше, новий чип отримав удвічі менший кеш L3 у порівнянні з Ryzen AI 5 340. У підсумку виникає логічне питання: чи виправдано взагалі позиціювати цей процесор як “сімку”, якщо за характеристиками він ближчий до серії Ryzen AI 5.

З практичної точки зору користувач отримує майже ту саму продуктивність, але під іншим маркетинговим маркуванням і з більшою ціною. Якщо мета — зекономити, вибір на користь Ryzen AI 5 340 виглядає більш раціональним.

Ryzen AI 7 445 показує, що не кожне оновлення означає реальний прогрес. У цьому випадку різниця між моделями мінімальна, тому покупцям варто уважно дивитися не на назву, а на реальні характеристики та тести.

Джерело: notebookcheck, videocardz