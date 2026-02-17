tradfi
Новости Технологии 17.02.2026 comment views icon

Ютубер сжег MSI RTX 5090 Lightning с ценой $5000 ради рекордного бенчмарка

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Ютубер спалив MSI RTX 5090 Lightning з ціною $5000 заради рекордного бенчмарка

Ютубер Альва Джонатан разогнал новенькую видеокарту MSI RTX 5090 Lightning Z за $5090 до предела и вывел из строя вследствие перегрева. И все ради мирового рекорда в бенчмарке Geekbench 5.


Стоит отметить, что эта MSI RTX 5090 Lightning Z была специально выпущена для экстремального оверлокинга, а не для обычного использования, однако даже она не выдержала стремления ютубера к рекордам. Из-за слишком высокого напряжения перегрев привел к растрескиванию графического процессора.

Еще в августе 2025 года с Альвой Джонатаном связались представители MSI Taiwan, предложив в качестве консультанта присоединиться к команде по разработке этой видеокарты. Он получил два первых образца печатной платы без кулера. Затем ему прислали еще 3 образца для розничной продажи. Ютубер был вынужден самостоятельно изготовить кулер, прежде чем перейти к использованию жидкого азота для установки рекордов.

Графический процессор MSI RTX 5090 Lightning оснащен двумя разъемами 12 В-2×6 с максимальным ограничением мощности до 1600 Вт на разъем за счет 40-фазной системы VRM. Есть также специальный BIOS XOC на 2500 Вт для оверлокеров. Вместо верхней задней панели установлен большой 8* экран, отображающий телеметрические данные.


Ютубер спалив MSI RTX 5090 Lightning з ціною $5000 заради рекордного бенчмарка
MSI-RTX-5090-Lightning-Z/overclock3d.net

Сначала ютубер разогнал RTX 5090 Lightning Z до 3,25 ГГц при напряжении 1,05 В. Уже тогда видеокарта потребляла более 700 Вт. В тесте 3DMark Port Royal видеокарта с ограничением мощности в 800 Вт набрала 43 112 баллов, побив предыдущий рекорд в 40-41 тыс, установленный MSI RTX 5090 Suprim Liquid. Это значительно выше типичных 36-37, которые демонстрирует обычная RTX 5090.

В этом тесте максимальное потребление видеокарты составляло 772 Вт при сбалансированном распределении нагрузки между двумя 16-контактными разъемами питания. Однако поскольку MSI RTX 5090 Lightning Z способна на гораздо большее, Альва Джонатан отнес ее в лабораторию ARX (arxidmedia), где получил разрешение экспериментировать с охлаждением. Команда исследователей убедилась, что сложную систему трудно контролировать даже при использовании жидкого азота.

Температура радиатора, непосредственно контактирующего с ядром, составила — 40 °C. В то же время температура GPU повышалась до 9 °C во время максимальной нагрузки. В тот момент видеокарта потребляла более 1000 Вт при напряжении 1,12 В и тактовой частоте в режиме Boost 3,42 ГГц. Поддерживать высокое напряжение и частоту при использовании жидкого азота крайне проблематично, поскольку безопасный рабочий диапазон составляет от 0 до 15 °C.

Во время одного из тестов RTX 5090 Lightning Z нагрелась до 21°C и сразу же зависла. Однако бенчмарк GPUPI ютуберу покорился и мужчине удалось достичь частоты 3,6 ГГц при температуре около 0 °C. Команда остановилась на частоте 3,5 ГГц как на оптимальной тогда и смогла побить мировой рекорд по самому высокому результату HWBot для вычислений на GPU в Geekbench 5, набрав 683 433 балла. Этот рекорд до сих пор никто не превзошел.

Спецпроекты
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих

Альва Джонатан и его коллеги перешли на BIOS XOC на 2500 Вт, однако имели раннюю версию, которая подавала на GPU слишком высокое напряжение сразу. Это привело к тому, что один из образцов вышел из строя. Ядро потрескалось, вероятно, из-за внезапного теплового удара. Всего 1,2 В вывели из строя эту 5090. Это нормально для отрицательных температур в жидком азоте, однако очень опасно при комнатной температуре около 25 °C. Сердечник треснул из-за температурного дисбаланса. Одна его часть оставалась холодной, а другая невероятно нагрелась. Это потерянные более $5000, однако у ютубера остаются еще четыре образца для продолжения тестирования.

Ему не удалось установить ни одного другого мирового рекорда, например, в 3DMark Solar Bay Extreme. Для дальнейшей работы с оставшимися печатными платами, необходим более мощный и надежно закрепленный кулер. Джонатан Альва предположил, что возможно попробует обычный, более стабильный BIOS. Выведенную из строя 5090 технически можно реанимировать с помощью донорского ядра, поскольку все остальные компоненты не пострадали.

Мы писали, что в магазине Best Buy появилась MSI Nvidia GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z Liquid Cooled Graphics Card с ценником $5090. Недавно редкий, но показательный случай произошел с видеокартой GeForce RTX 5090 — устройство загорелось буквально в момент запуска системы.

MSI анонсувала RTX 5090 Lightning з дисплеєм та живленням 1600 Вт від двох роз’ємів — відеокарту вже розігнали


Источник: Tom’sHardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Как у Apple: Samsung Galaxy S27 получит корпус из алюминия вместо титана и камеру с переменной диафрагмой
Apple стоит волноваться? KT-скан сравнил оригинальные AirPods и копию за $10
Ценовой хаос: в Европе RTX 5060 Ti 16 ГБ сравнялись со стоимостью RTX 5070
Samsung выпустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "коже", с батареей 6000 мА·ч и камерой 50 Мп
35 смартфонов в тесте на автономность: iPhone 17 держал заряд идентично OnePlus 15 на 7300 мА·ч
Valve пересмотрит дату выпуска и цену Steam Machine из-за кризиса памяти
"1600-ваттная" видеокарта потребляет только 1000 Вт: MSI RTX 5090 Lightning представлена официально
Преемник BlackBerry: вышла новая версия Titan 2 Elite, смартфона с qwerty-клавиатурой
Возрождение легенды: для Nokia N8 2010 года выпустили кастомную прошивку и магазин приложений
Asus и Acer остановили продажу ноутбуков и ПК в Германии: виновата Nokia
NVIDIA RTX 5090 и Radeon RX 9070 XT встретили Новый год "салютом" из разъемов питания — тем временем модер нашел безопасный кабель
Вышел монитор MSI MAG 345CQRF E20: 3440×1440 и 200 Гц за $200
Xiaomi выпустила собственный Air Tag: Bluetooth-трекер для поиска вещей за 18 евро
Неожиданно: OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном
Новые ноутбуки MSI: тонкий Prestige 14, Raider 16 Max HX на 300 Вт и Stealth 16 AI+ с CES Innovation Award
Самые интересные смартфоны CES 2026
Samsung назвала дату презентации Galaxy S26: каких обновлений ждать?
Давний организатор Apple WWDC потерял техники на $30 000 из-за блокировки Apple ID
MSI анонсировала RTX 5090 Lightning с дисплеем и питанием 1600 Вт от двух разъемов — видеокарту уже разогнали
Windows 11 достигла 1 млрд пользователей на 130 дней раньше, чем Windows 10
Рынок смартфонов мертв: в ASUS объяснили прекращение производства
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить