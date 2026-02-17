Ютубер сжег MSI RTX 5090 Lightning с ценой $5000 ради рекордного бенчмарка

Ютубер Альва Джонатан разогнал новенькую видеокарту MSI RTX 5090 Lightning Z за $5090 до предела и вывел из строя вследствие перегрева. И все ради мирового рекорда в бенчмарке Geekbench 5.





Стоит отметить, что эта MSI RTX 5090 Lightning Z была специально выпущена для экстремального оверлокинга, а не для обычного использования, однако даже она не выдержала стремления ютубера к рекордам. Из-за слишком высокого напряжения перегрев привел к растрескиванию графического процессора.

Еще в августе 2025 года с Альвой Джонатаном связались представители MSI Taiwan, предложив в качестве консультанта присоединиться к команде по разработке этой видеокарты. Он получил два первых образца печатной платы без кулера. Затем ему прислали еще 3 образца для розничной продажи. Ютубер был вынужден самостоятельно изготовить кулер, прежде чем перейти к использованию жидкого азота для установки рекордов.

Графический процессор MSI RTX 5090 Lightning оснащен двумя разъемами 12 В-2×6 с максимальным ограничением мощности до 1600 Вт на разъем за счет 40-фазной системы VRM. Есть также специальный BIOS XOC на 2500 Вт для оверлокеров. Вместо верхней задней панели установлен большой 8* экран, отображающий телеметрические данные.





Сначала ютубер разогнал RTX 5090 Lightning Z до 3,25 ГГц при напряжении 1,05 В. Уже тогда видеокарта потребляла более 700 Вт. В тесте 3DMark Port Royal видеокарта с ограничением мощности в 800 Вт набрала 43 112 баллов, побив предыдущий рекорд в 40-41 тыс, установленный MSI RTX 5090 Suprim Liquid. Это значительно выше типичных 36-37, которые демонстрирует обычная RTX 5090.

В этом тесте максимальное потребление видеокарты составляло 772 Вт при сбалансированном распределении нагрузки между двумя 16-контактными разъемами питания. Однако поскольку MSI RTX 5090 Lightning Z способна на гораздо большее, Альва Джонатан отнес ее в лабораторию ARX (arxidmedia), где получил разрешение экспериментировать с охлаждением. Команда исследователей убедилась, что сложную систему трудно контролировать даже при использовании жидкого азота.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Температура радиатора, непосредственно контактирующего с ядром, составила — 40 °C. В то же время температура GPU повышалась до 9 °C во время максимальной нагрузки. В тот момент видеокарта потребляла более 1000 Вт при напряжении 1,12 В и тактовой частоте в режиме Boost 3,42 ГГц. Поддерживать высокое напряжение и частоту при использовании жидкого азота крайне проблематично, поскольку безопасный рабочий диапазон составляет от 0 до 15 °C.

Во время одного из тестов RTX 5090 Lightning Z нагрелась до 21°C и сразу же зависла. Однако бенчмарк GPUPI ютуберу покорился и мужчине удалось достичь частоты 3,6 ГГц при температуре около 0 °C. Команда остановилась на частоте 3,5 ГГц как на оптимальной тогда и смогла побить мировой рекорд по самому высокому результату HWBot для вычислений на GPU в Geekbench 5, набрав 683 433 балла. Этот рекорд до сих пор никто не превзошел.

Альва Джонатан и его коллеги перешли на BIOS XOC на 2500 Вт, однако имели раннюю версию, которая подавала на GPU слишком высокое напряжение сразу. Это привело к тому, что один из образцов вышел из строя. Ядро потрескалось, вероятно, из-за внезапного теплового удара. Всего 1,2 В вывели из строя эту 5090. Это нормально для отрицательных температур в жидком азоте, однако очень опасно при комнатной температуре около 25 °C. Сердечник треснул из-за температурного дисбаланса. Одна его часть оставалась холодной, а другая невероятно нагрелась. Это потерянные более $5000, однако у ютубера остаются еще четыре образца для продолжения тестирования.

Ему не удалось установить ни одного другого мирового рекорда, например, в 3DMark Solar Bay Extreme. Для дальнейшей работы с оставшимися печатными платами, необходим более мощный и надежно закрепленный кулер. Джонатан Альва предположил, что возможно попробует обычный, более стабильный BIOS. Выведенную из строя 5090 технически можно реанимировать с помощью донорского ядра, поскольку все остальные компоненты не пострадали.

Мы писали, что в магазине Best Buy появилась MSI Nvidia GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z Liquid Cooled Graphics Card с ценником $5090. Недавно редкий, но показательный случай произошел с видеокартой GeForce RTX 5090 — устройство загорелось буквально в момент запуска системы.





Источник: Tom’sHardware