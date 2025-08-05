Иск к 13 автопроизводителям: Toyota, Honda, Hyundai и другие авто легко угнать из-за слабых систем безопасности

В Канаде набирает обороты коллективный иск против ряда крупных автопроизводителей. Их обвиняют в том, что они не предупредили покупателей об уязвимости в системах бесключевого доступа, из-за чего угон автомобилей стал слишком легкой задачей для преступников.

Иск подали владельцы авто из провинции Квебек, у которых со 2 мая 2021 года украли машину с функцией дистанционного доступа и запуска двигателя. И теперь дело официально одобрено против 13 компаний, среди которых Toyota, Honda, Hyundai, Nissan, Mazda, FCA, Ford, Audi, Kia, Mitsubishi, Subaru, Volkswagen и Volvo. Истцы хотели также привлечь к делу Porsche, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и BMW, однако суд отказал в этой просьбе.

Как происходит угон авто

Проблема угона авто через «релейные атаки» известна уже не первый год. Релейная атака — это способ угона авто, когда злоумышленники применяют электронные устройства для считывания и перехвата сигнала от брелока. Таким образом сигнал «доставляется» к автомобилю, что позволяет разблокировать двери и запустить двигатель без самого ключа. Для взлома достаточно двух человек и простого оборудования, которое перехватывает сигнал от ключа, даже если он лежит в кармане или дома. Страховое бюро Канады отмечает, что эта проблема особенно актуальна для Онтарио и Квебека.

Во время пандемии количество похищений возросло, но в этом году ситуация немного стабилизировалась — за первое полугодие зафиксировано на 19% меньше случаев, чем за аналогичный период 2024 года.

Иск возглавляет Андре Лакруа, владелец Toyota Highlander 2018 года. В апреле 2022-го его авто исчезло со двора дома дочери, несмотря на то, что было закрыто брелоком.

Адвокаты отмечают, что в инструкции к авто нет ни одного предупреждения о возможных угрозах безопасности. Иск утверждает, что компании, в частности Toyota, знали об уязвимостях уже много лет, но ничего не сделали — не предупредили клиентов и не усовершенствовали системы защиты.

Лакруа хочет представлять интересы более 10 тыс. владельцев угнанных авто в провинции. Иск предусматривает компенсацию в размере $1500 каждому, кто потерял автомобиль после 2 мая 2021 года. Дополнительно еще $1500 предлагают для тех, кто купил или взял в лизинг авто с бесключевым доступом в период со 2 мая 2021 по 2 мая 2024 года. Эти средства должны пойти не только на компенсацию, но и на поддержку некоммерческой организации, защищающей права автомобилистов.

Юристы требуют, чтобы автопроизводители признали наличие проблемы в конструкции систем бесключевого доступа, а также свою ответственность за то, что не проинформировали потребителей об угрозе.

Это дело не только об одном угнанном Highlander, а о массовой безопасности современных авто. Бесключевые системы удобны, но их уязвимость превращает автомобили в легкую добычу.

В свое время Kia выпустила миниатюрную клетку Фарадея для защиты брелоков бесключевого доступа к автомобилю от угонщиков. Однако этот аксессуар распространялся за отдельную плату, а не входил в комплект поставки авто с соответствующим способом доступа.

Источник: carscoops