Новости Авто 05.08.2025 comment views icon

Иск к 13 автопроизводителям: Toyota, Honda, Hyundai и другие авто легко угнать из-за слабых систем безопасности

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Иск к 13 автопроизводителям: Toyota, Honda, Hyundai и другие авто легко угнать из-за слабых систем безопасности

В Канаде набирает обороты коллективный иск против ряда крупных автопроизводителей. Их обвиняют в том, что они не предупредили покупателей об уязвимости в системах бесключевого доступа, из-за чего угон автомобилей стал слишком легкой задачей для преступников.

Иск подали владельцы авто из провинции Квебек, у которых со 2 мая 2021 года украли машину с функцией дистанционного доступа и запуска двигателя. И теперь дело официально одобрено против 13 компаний, среди которых Toyota, Honda, Hyundai, Nissan, Mazda, FCA, Ford, Audi, Kia, Mitsubishi, Subaru, Volkswagen и Volvo. Истцы хотели также привлечь к делу Porsche, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и BMW, однако суд отказал в этой просьбе.

Как происходит угон авто

Проблема угона авто через «релейные атаки» известна уже не первый год. Релейная атака — это способ угона авто, когда злоумышленники применяют электронные устройства для считывания и перехвата сигнала от брелока. Таким образом сигнал «доставляется» к автомобилю, что позволяет разблокировать двери и запустить двигатель без самого ключа. Для взлома достаточно двух человек и простого оборудования, которое перехватывает сигнал от ключа, даже если он лежит в кармане или дома. Страховое бюро Канады отмечает, что эта проблема особенно актуальна для Онтарио и Квебека.

Во время пандемии количество похищений возросло, но в этом году ситуация немного стабилизировалась — за первое полугодие зафиксировано на 19% меньше случаев, чем за аналогичный период 2024 года.

Иск возглавляет Андре Лакруа, владелец Toyota Highlander 2018 года. В апреле 2022-го его авто исчезло со двора дома дочери, несмотря на то, что было закрыто брелоком.

Адвокаты отмечают, что в инструкции к авто нет ни одного предупреждения о возможных угрозах безопасности. Иск утверждает, что компании, в частности Toyota, знали об уязвимостях уже много лет, но ничего не сделали — не предупредили клиентов и не усовершенствовали системы защиты.

Лакруа хочет представлять интересы более 10 тыс. владельцев угнанных авто в провинции. Иск предусматривает компенсацию в размере $1500 каждому, кто потерял автомобиль после 2 мая 2021 года. Дополнительно еще $1500 предлагают для тех, кто купил или взял в лизинг авто с бесключевым доступом в период со 2 мая 2021 по 2 мая 2024 года. Эти средства должны пойти не только на компенсацию, но и на поддержку некоммерческой организации, защищающей права автомобилистов.

Юристы требуют, чтобы автопроизводители признали наличие проблемы в конструкции систем бесключевого доступа, а также свою ответственность за то, что не проинформировали потребителей об угрозе.

Это дело не только об одном угнанном Highlander, а о массовой безопасности современных авто. Бесключевые системы удобны, но их уязвимость превращает автомобили в легкую добычу.

В свое время Kia выпустила миниатюрную клетку Фарадея для защиты брелоков бесключевого доступа к автомобилю от угонщиков. Однако этот аксессуар распространялся за отдельную плату, а не входил в комплект поставки авто с соответствующим способом доступа.

Тест-драйв Toyota Highlander: когда «третий» – не лишний

Спецпроекты
Як створити застосунок для шопінгу, який залучив мільйон користувачів? Досвід BROCARD
Цифровий автосалон Mercedes-Benz: тестуємо платформу покупки авто онлайн

Источник: carscoops

Популярные новости

Каждый подделывает каждого: Сэм Альтман из OpenAI предупреждает о кризисе мошенничества с применением ИИ
Sci-fi в кармане: крошечный датчик превращает смартфон в спектрометр
Без четкой даты возвращения: астронавты Crew-11 отправились на МКС на фоне финансовых проблем NASA
Термодинамика, где ты? Физики нагрели золото до 18726 °C и не расплавили
Gmail как маркетплейс: Google тестирует покупки прямо в почтовой рекламе
Мозг включает иммунную тревогу рядом с больными — достаточно лишь фото, как кто-то кашляет
Астрономы впервые увидели ожидаемую звезду-компаньона Бетельгейзе
«Уничтожение денег и времени»: Гейб Ньюэлл из Valve раскритиковал бизнес-модель «сначала презентация, а потом думать, как реализовать»
Первый тест Lenovo Legion Go 2 с Ryzen Z2 Extreme: обогнала MSI Claw A8
Samsung Galaxy Fold7 выдержал песок, огонь и сгибание значительно лучше предшественника
CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — детали и дата релиза
Биткоины, которые Болгария продала в 2018 году, сейчас могли бы полностью погасить ее госдолг
Starlink готовит прорыв: спутники 3-го поколения с терабитной скоростью запустят в 2026 году
«Долгая прогулка» Стивена Кинга оживает: режиссер «Голодных игр» показал новый трейлер на Comic-Con
Ноутбучная NVIDIA RTX 5090 получила +20% производительности от увеличения мощности
Assassin's Creed Shadows получила патч 1.0.7 — золотые катаны, New Game+ и прокачка до 80 уровня
Чтобы не сгорели: ученые предлагают новые датчики и встроенные огнетушители для аккумуляторов
В июне объем спотовых операций крупнейших криптобирж упал на треть
В Лондоне похитили мужчину с $9 на счету, потому что тот называл себя криптомиллионером
Известный художник Такаси Мураками выпустит коллекцию NFT Flowers Revised
Наклейка в чате Steam «съела» месячный лимит интернета геймера менее чем за 5 минут
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить