Тест-драйв Toyota Highlander: когда «третий» – не лишний





Кроссовер Toyota Highlander прошлого поколения был уж слишком «нейтральным». А что сможет предложить новый? Ведь изменилось все: платформа, дизайн, салон, оснащение. В итоге – чем сейчас может привлечь покупателя модель Toyota Highlander нового поколения?

Позиционирование Toyota Highlander

Историю модели Toyota Highlander рассказывал в прошлом обзоре, а потому здесь отмечу лишь основные моменты. Кроссовер первого поколения дебютировал в 2000 году с главной идеей – «стать больше RAV4». Автомобиль был крупнее в размерах, получал 7-местный салон, предлагал больший багажник, независимые подвески колес, мощные моторы и полный привод. С тех пор мир увидел уже четыре поколения Toyota Highlander: самая «свежая» генерация вышла весной 2019-го, спустя год автомобиль добрался и до рынка Украины – вот он и стал героем обзора.

Первый кроссовер Toyota Highlander был представлен в 2000 году – и с каждой сменой поколения кроссовер рос в размерах. Нынешнее четвертое поколение модели почти достигло знаковой 5-метровой отметки: если быть точным – 4966 мм (+76 мм относительно предшественника). В статье представлен кроссовер Toyota Highlander в максимальной комплектации Premium, также отдельно покажу модель в версии Elegance.

Как едет кроссовер Toyota Highlander?

Ключевое слово для описания ездового характера Toyota Highlander – комфорт. Но не тот комфорт, который «подвески», а тот комфорт который «вообще». Во-первых, здесь и правду есть отменный комфорт подвески: мягко на любых типах неровностей, нет проблем с ямами или буграми, легко и тихо проезжаются заплатки на дороге (а вот на «лежачих полицейских» передние колеса изредка могут наградить пинком). Главное замечание касается продольной раскачки автомобиля, которая возникает при проезде серии волн на дороге. В такие моменты кажется, что подвеску сделали аж слишком мягкой. Но все равно, общее впечатление: комфорт «по подвеске» очень хорош. Во-вторых, есть комфорт «по звукоизоляции». Все шумы – мотора, аэродинамики, шин, подвески – старательно заглушены и удачно выстроены в один уровень. Ничто не солирует, не «режет» по ушам, на скорости 80-130 км/ч автомобиль просто приятно и удивительно тихо поглощает километры трассы. В-третьих, похвалю работу мотора и 8-ст. АКПП, которые идеально друг друга понимают. В обычных режимах езды ускорения происходят настолько плавно, будто здесь не традиционный «автомат», а CVT-вариатор. Кстати, на трассе при скорости 80-90 км/ч на тахометре будет лишь 1200-1300 об/мин., при 100 км/ч всего 1500 об/мин, при 120 км/ч – меньше двух тысяч. Новый кроссовер Toyota Highlander идеален для дальних путешествий всей семьей!

Однако это не означает, что он не умеет ехать быстро. Прежде всего – «по мотору»: на смелое нажатие педали акселератора двигатель откликается звучным рыком и хорошим ускорением. Привычно для «атмосферника», он любит высокие обороты и показывает всю свою силу на 5-5,5-6 тысячах об/мин. И «автомат» не против: умеет быстро сбрасывать передачи вниз и позволяет моторы быстрее набирать высокие обороты. Со стороны это выглядит даже странно: огромный и явно семейный кроссовер орет мотором, задирает нос и пытается «валить» – но это так. Причем новый Toyota Highlander не теряет способность «валить» даже когда в салоне несколько человек и сумки/груз. Словом кроссовер может ехать быстро «по мотору». Но не может «по рулю». В настройках автомобиля есть спортивный режим, который делает руль тяжелее, сбрасывает передачи в АКПП, поднимает обороты коленвала двигателя – но это не решает проблему мягкой подвески, допускающей раскачку. Да, относительно предшественника, новое поколение Toyota Highlander и правда едет лучше: больше четкости и собранности, при этом автомобиль управляется легче и понятнее. Однако даже в «спорт»-режиме кажется, что кроссовер будто заставляют ездить так, как ему этого не хочется. Лучше просто расслабится и наслаждаться комфортной поездкой, тишиной в салоне, легким рулем – при этом зная, что в случае необходимости мотор всегда позволит совершить быстрый обгон.

Новинка Toyota Highlander – это про комфорт и тишину, а не про резкие повороты на грани фола. Выбор режимов езды едва сказывается на общем характере: в «эко» – чуть плавне реакции мотора на акселератор, в «спорте» – чуть острее да руль тяжелеет. Хотя 3,5-литровый двигатель V6 и 8-ст. АКПП «могут», если попросить: разгон 0-100 км/ч за 8,7 секунды – почти на уровне обещаний паспорта и в целом достойный результат для 2-тонной махины с 7-местным салоном. Кстати, о салоне…

Разговор о внутреннем мире автомобиля следует разделить на две части. Первая – общие вопросы о просторе и посадке. Здесь все отлично: много места на первом и втором ряду сидений, достаточно на третьем. Передние кресла предлагают огромные диапазоны регулировки и систему вентиляции, что совсем нелишнее для безальтернативного кожаного салона. Для пассажиров второго ряда предусмотрены свои бонусы: отдельная зона «климата», подогрев слева/справа, противосолнечные шторки на окнах, регулировки дивана (вперед/назад, по углу наклона спинки). Самые задние пассажиры на третьем ряду тоже не обделены: достаточно места над головой и по ширине салона, можно регулировать угол наклона спинки, есть дефлекторы вентиляции. Замечания имеются лишь к низкому положению сидений, из-за чего колени высоко подняты – но это замечание касается в принципе всех 3-рядных кроссоверов. Можете не сомневаться: в своем классе, новый Toyota Highlander в числе лучших по простору и условиям жизни для пассажиров всех рядов сидений, включая и третий.

Однако кроссовер Toyota Highlander в числе худших по отделке интерьера, а точнее – передней панели. И это вторая часть разговора о салоне новинки. Номинально здесь и мягкий пластик, и декоративная строчка, и удобные передние сиденья с красивым дизайном. Но передняя панель целиком собрана из серо-черных панелей, которые выглядят слишком просто для статуса и цены автомобиля. Вроде и есть отделка «под дерево», но лишь на центральной консоли (вокруг рычага «автомат») да небольшие вставки на дверях, плюс все это снова выполнено в темно-серых тонах. Или вот еще пример: руки ложатся на красивый руль с приятной кожей. Но в городской пробке-тянучке или на трассе вытянутые пальцы настукивают барабанную дробь по козырьку приборов, который выполнен из откровенно жесткого пластика. Понимаете, не проблема в наличии жесткого пластика где-то там, внизу центральной консоли. Но его явно не должно быть в месте, с которым может частенько контактировать водитель, правда? Вообще в прайсе модели Toyota Highlander заявлен также коричневый салон с черным потолком – возможно, он будет выглядеть и восприниматься лучше. Но пока: слишком простой черно-серый салон – это один из явных «промахов» данной модели, особенно с учетом цены.

Места вдоволь спереди и сзади, есть многочисленные регулировки, вентиляция, подогрев, шторки на окнах. Третий ряд не избавлен от проблемы высоких коленей, но в целом удобен. Главные замечания касаются уж слишком простой отделки: черно-серая гамма, местами встречаются недорогие материалы. Даже в 7-местном исполнении багажника хватит под пару-тройку пакетов из супермаркета, а уже при складывании заднего ряда сидений кроссовер Toyota Highlander и вовсе превращается в мини-фургон. Мастер на все руки!

Есть ли инновации в Toyota Highlander?

Новое поколение Toyota Highlander – это мотор V6 и «автомат» от прошлой генерации, плюс основа/платформа от седана Toyota Camry. Новинка Toyota Highlander разработана на платформе TNGA GA-K (вариация под крупные автомобили и передний или полный привод). Но под капотом здесь скрывается тот же 3,5-литровый мотор 2GR-FKS и 8-ст. АКПП, что уже появились на прошлом «горце» после его обновления. Даже мощность осталась прежней – 249 л.с., хотя на других рынках встречаются и 300-сильные вариации данного двигателя. А еще встречается гибридная версия, которой украинские покупатели лишены (надеюсь «пока», а не «совсем»). Однако все-таки одна важная техно-новинка присутствует: речь идет о системе полного привода Dynamic Torque Vectoring с парой раздельных муфт в приводе задних колес. Данное техническое решение позволяет по-разному управлять тягой на правом/левом колесе и, таким образом, реализовать управление вектором тяги. Автомобиль попал ко мне в руки летом и на сухих грунтовках данная система себя заметно не проявила. Новинка Toyota Highlander едет как обычный большой «кросс», распределения крутящего момента по колесам сегодня можно добавиться и с помощью грамотной настройки ESP. Однако в условия снега/льда (вспомните SUVорый тест) или скользкой грязи подобный «умный» полный привод может добавить плюсов. Кстати, на бездорожье при диагональном вывешивании колес кузов немного скрипит, но двери/крышка багажника открываются и закрываются без проблем.

В основе Toyota Highlander – общая архитектура TNGA и вариация платформы GA—K: независимые подвески «по кругу» и полный привод. Новинка получила уже известный мотор – бензиновый атмосферный 3,5-литровый V6 (хотя я бы еще хотел увидеть в Украине гибрид). Трансмиссия – привычный 8-ст. АКПП. Полный привод Dynamic Torque Vectoring – с возможностью управления вектором тяги: сложный задний дифференциал скрывает отдельные муфты для правого/левого колеса, имеется возможность переключения режимов работы. Более доступная версия получает обычный полный привод Dynamic Torque Control с одной муфтой между передней/задней осями.

Также заметно улучшилась система мультимедиа и вспомогательная электроника для водителя. К примеру, в салоне установлена система мультимедиа Toyota Touch 2, которая уже знакома по модели RAV4: 8-дюймовый сенсорный дисплей (жаль, к нам не доехала система с экраном 12,3”), физические органы управления, поддержка технологий Android Auto и Apple CarPlay, домашняя страница с возможностью настройки. Да, в глубине меню по-прежнему встречается простенькая графика, а круглые ручки выглядят очень мелкими (особенно на фоне ручек «климата») – прям видно, что эту систему проектировали для Corolla и RAV4, но никак не для Highlander. Однако находятся и неожиданные приятные бонусы. К примеру, автомобиль получил систему кругового обзора. Но это не просто вид справа/сзади/сверху, а нечто большее: система умеет делать панорамный обзор перед началом движения – будто водитель обошел по периметру и рассмотрел всю ситуацию вокруг автомобиля.

Мультимедиа знакома по другим свежим моделям Toyota: удобный домашний экран, интеграция смартфонов, продуманный круговой обзор. Плюс комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense: адаптивный «круиз» с возможностью полного торможения, контроль рядности и выравнивание по своему ряду, распознавание знаков, пр. Среди других новинок для модели: проекция данных на лобовое стекло, светодиодные фары с авто-переключением «ближний/дальний», да крупный дисплей в комбинации приборов с отличной функциональностью.

Цена Toyota Highlander и конкуренты

Кроссовер Toyota Highlander у нас доступен лишь в двух версиях – обе с бензиновым 3,5-литровым мотором V6, полным приводом и 8-ст. АКПП, 3-рядным 7-местным салоном. Но заметно отличаются в оформлении, комплектации, по технике.

Гамму модели Toyota Highlander открывает вариант Elegance: полный привод Dynamic Torque Control, 18-дюймовые колеса, светодиодные рефлекторные фары, «эко»-кожа в салоне, электропривод стекол и зеркал, безключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, переключатель режимов езды (ECO/NORMAL/SPORT), круиз-контроль, подогрев передних сидений и руля, 3-зонный «климат», 7-дюймовый дисплей внутри панели приборов, 8-дюймовый сенсорный дисплей Toyota Touch 2, системы ABS + VSC, контроль «слепых зон» зеркал и перекрестного движения сзади, семь подушек безопасности, камера заднего вида, пр. Цена кроссовера Toyota Highlander в версии Elegance – от 1,35 млн грн. или $49 тыс.

Следующий вариантом является Toyota Highlander Premium, где добавлено: полный привод Dynamic Torque Vectoring (векторизация тяги), панорамная стеклянная крыша-люк, прожекторные светодиодные фары, панорамный обзор на четыре камеры, отделка салона перфорированной кожей и деревянные вставки, вентиляция передних сидений и подогрев задних, память настроек сиденья водителя, боковые противосолнечные шторки, проекционный дисплей, аудио JBL (11 динамиков с сабвуфером), комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense. Цена такого автомобиля (как тестовый экземпляр) – 1,64 млн грн. или $60 тыс.

Пару фотографий версии Elegance: общий вид прежний, отличия лишь в деталях – колесные диски, наполнение фар, нет хромированной вставки спереди. В салоне отличия более заметны: проще отделка сидений, недостает декора «под дерево», обычная крыша без «панорамы». Странное чувство: вроде даже в стартовой комплектации Elegance есть все для нормальной жизни на борту – но конкуренты за $50 тыс. выглядят лучше…

Главных соперников два и они давно известны: Infiniti QX60 и Mazda CX-9. Оба автомобиля стоят около $50 тыс., при этом отделка и восприятие их салона лучше, чем у Toyota.

Кроссовер Infiniti делает откровенную ставку на комфорт езды, предлагает гибрид (пусть и не особо экономичный), хотя в деталях уже заметен возраст модели – к примеру, экран в приборной панели или отсутствие проекции данных на лобовое стекло. Кроме того, стандартная цена infiniti оказывается выше, чем у Toyota. Однако автомобили 2019 г.в., которые продаются по акционнам ценам, уже вполне сравнимы (детально рассказывал в статье о гибридном QX60).

Вариант от Mazda понравится любителям динамичного драйва, плюс в ходе обновления (2020 МГ) автомобиль обрел ряд мелких улучшений. Хотя, к примеру, панорамную крышу или круговой обзор здесь не получить ни за какие деньги – у нас просто не представлены комплектации с подобным оснащением. Выходит, что более высокий ценник Toyota Highlander обусловлен комплектацией, которая превосходит Mazda CX-9.

Главные конкуренты укладываются по цене примерно в $50 тыс. и при этом по отделке салона воспринимаются лучше, чем Highlander за $60 тыс. Хотя оснащение «горца» сравнимо или лучше, ликвидность марки при перепродаже высока, а по комфорту подвески он теперь в числе лидеров. Словом, кроссовер Toyota Highlander пусть и выглядит немного переоцененным, но теперь является уверенным «игроком» своего класса.

Реальный расход топлива Toyota Highlander и содержание автомобиля

Городской расход топлива стабильно находился у отметки 14 л на 100 км: немало, однако примерно столько и обещали паспортные данные. Если ехать максимально плавно и без пробок – можно получить расход 12-12,5 л на 100 км, если поехать динамично и/или будет много пробок – готовьтесь к расходу порядка 15 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет порядка 6,5 л на 100 км, с ростом скорости до 110-120 км/ч эта отметка увеличивает примерно до 8 л на 100 км пути – что тоже очень близко относительно заявленных паспортных характеристик.

Общая гарантия – три года или 100 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание необходимо проводить каждые 15 тыс. км или раз в год. Минимальная стоимость ТО составляет 2,7-2,8 тыс. грн., расширенные ТО оцениваются в 8,1-8,2 тыс. грн. Цены указана для дилера Toyota в Киеве. Точная стоимость сервисного обслуживания зависит от выбранного дилера, пробега и возраста автомобиля, перечня выполняемых работ, города/области Украины.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на август, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Признаться, итоги сильно зависят от конкурентов: на фоне двух ключевых соперников – Infiniti и Mazda – кроссовер Toyota Highlander выглядит не «золотой серединой», а скорее «третьим»… Но уже не лишним! Если прошлый кроссовер Toyota Highlander в моем личном рейтинге проигрывал даже Honda Pilot, то новичок значительно укрепил позиции и стал на голову лучше предшественника. Причем лучше буквально во всем: он ладно выглядит, получил «продвинутую» технику, обеспечивает хороший комфорт на ходу, понятнее в управлении. Да, пусть новый кроссовер Toyota Highlander по-прежнему не является откровением в классе, но все-таки он сделал огромный шаг вперед относительно себя прошлого. Зачет!

Плюсы:

+ Очень много комфорта везде – подвеска и звукоизоляция, работа мотора и «автомата»…

+ Просторный салон, широкие возможности трансформации, огромный багажник

+ Нормальная мультимедиа, проекционный дисплей, Toyota Safety Sense, «умный» полный привод – может хватит говорить, что Toyota устаревшая?…

Минусы:

— Невысокое качество отделки салона (особенно передняя панель, особенно с учетом цены)

— Нет экономичной версии, хотелось бы получить гибридный вариант как альтернативу

Технические характеристики Toyota Highlander 3.5 V6 D-4S 8A/T AWD Premium

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 7 мест

Габариты – 4,966 х 1,93 х 1,755 м

Колесная база – 2,85 м

Клиренс – 204 мм

Багажник – от 268 л (7 мест) до 1909 л (2 места)

Грузоподъемность – 600 кг

Минимальная снаряженная масса – 2100 кг

Силовая установка – бензиновый атмосферный двигатель, V6 3,5 л

Мощность – 249 л.с. при 5000-6600 об/мин

Крутящий момент – 356 Нм при 4700 об/мин

Удельная мощность и момент – 119 л.с. на 1 т и 170 Нм на 1 т

Привод – полный привод, система векторизации крутящего момента

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 8,5 с

Максимальная скорость – 180 км/ч

Расход паспортный (город) – 13,6 л на 100 км

Расход паспортный (трасса) – 7,5 л на 100 км

Страна производства автомобиля – США

Шины тестового автомобиля – Toyo Open Country A44 235/55R20

Минимальная цена автомобиля – от 1,35 млн грн. или $49 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,64 млн грн. или $60 тыс.