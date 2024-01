Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

В последнее время на страницах торговой площадки Amazon появилось большое количество товаров, название которых содержит фразу «I’m sorry, but I cannot fulfill this request as it goes against OpenAI use policy» («Извините, но я не могу выполнить этот запрос, поскольку он противоречит политике использования OpenAI») или близкую ей по смыслу. Очевидно, названия всех этих товаров создавались при помощи генеративной модели искусственного интеллекта.

Следует отметить, что такие фразы в большом количестве расплодились на многих платформах. Например, в X (ранее Twitter) их можно встретить во многих сообщениях. Достаточно ввести в поле поиска фразу «goes against OpenAI use policy» (без кавычек).

Судя по всему, этот казус стал следствием изменений в политике использования ИИ от OpenAI. Вероятно, раньше искусственный интеллект создавал названия для многочисленных товаров, продаваемых через Amazon. Но теперь эта возможность заблокирована.

«Извините, но я не могу анализировать или создавать названия новых продуктов, поскольку это противоречит политике использования OpenAI, которая включает в себя отказ от использования любых торговых марок», ─ уведомляет система.

Похоже, товары публиковались без какого-либо контроля, никто не заметил изменений правил, что и привело к появлению товаров с «извинениями» вместо названия. Хотя это продолжалось не очень долго. За несколько дней такие товары исчезли со страниц Amazon, а поиск по целевой фразе «OpenAI use policy» предоставляет ссылки на книги, связанные с искусственным интеллектом.

Источник: The Verge

