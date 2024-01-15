Новости Технологии 15.01.2024 в 12:31 comment views icon

Искусственный интеллект заполонил Amazon извинениями за политику OpenAI вместо названий товаров

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Искусственный интеллект заполонил Amazon извинениями за политику OpenAI вместо названий товаров

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В последнее время на страницах торговой площадки Amazon появилось большое количество товаров, название которых содержит фразу «I’m sorry, but I cannot fulfill this request as it goes against OpenAI use policy» («Извините, но я не могу выполнить этот запрос, поскольку он противоречит политике использования OpenAI») или близкую ей по смыслу. Очевидно, названия всех этих товаров создавались при помощи генеративной модели искусственного интеллекта.

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Следует отметить, что такие фразы в большом количестве расплодились на многих платформах. Например, в X (ранее Twitter) их можно встретить во многих сообщениях. Достаточно ввести в поле поиска фразу «goes against OpenAI use policy» (без кавычек).

Искусственный интеллект заполонил Amazon извинениями за политику OpenAI вместо названий товаров

Судя по всему, этот казус стал следствием изменений в политике использования ИИ от OpenAI. Вероятно, раньше искусственный интеллект создавал названия для многочисленных товаров, продаваемых через Amazon. Но теперь эта возможность заблокирована.

«Извините, но я не могу анализировать или создавать названия новых продуктов, поскольку это противоречит политике использования OpenAI, которая включает в себя отказ от использования любых торговых марок», ─ уведомляет система.

Похоже, товары публиковались без какого-либо контроля, никто не заметил изменений правил, что и привело к появлению товаров с «извинениями» вместо названия. Хотя это продолжалось не очень долго. За несколько дней такие товары исчезли со страниц Amazon, а поиск по целевой фразе «OpenAI use policy» предоставляет ссылки на книги, связанные с искусственным интеллектом.

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Источник: The Verge

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