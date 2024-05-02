Неприятности, связанные с 16-контактным разъемом питания 12VHPWR для видеокарт продолжаются. Владелец NVIDIA RTX 4090 поделился на корейском форуме Quasar Zone ужасной историей о том, как расплавленный разъём «утащил в могилу» не только видеокарту, но и блок питания.

Чаще всего происходили случаи плавления 12VHPWR либо на видеокарте, либо на источнике питания, но в этот раз пострадали оба устройства. На фотографиях изображена видеокарта MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G, которая получает питание от БП FSP Hydro. Удивляет, что RTX 4090 даже не работала на полной скорости: пользователь ограничил мощность до 75%.

Иногда владельцы видеокарт RTX 4090 играются с различными ограничениями мощности, чтобы максимизировать эффективность или чтобы уменьшить риск плавления 16-контактного разъема питания. Однако это, как видно, не панацея.

Несмотря на внедрение впоследствии организацией PCI-SIG новой версии разъема, 12V-2×6Многие видеокарты NVIDIA RTX 4090 из предыдущих партий все еще работают у пользователей и иногда выходят из строя, даже спустя два года после релиза. Не помогают даже сторонние кабели подключения — Cablemod, одному из самых популярных производителей в этом направлении, пришлось отозвать свою продукцию из-за опасности.

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Источник: Tom`s Hardware

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