Исследователь показал новый украинский морской дрон, который атаковал Крым

OSINT-исследователь Эйч Ай Саттон (H.I. Sutton) рассказал о новом украинском вооруженный морской дрон, который уже атакует позиции россиян на оккупированной территории Украины.

«Украина продолжает удивлять наблюдателей еще одним вариантом надводного судна без экипажа (USV), обнаруженного во время недавней волны атак на оккупированный Россией Крым».

Исследователь отмечает, что этот морской беспилотник, очевидно, является модифицированным гидроциклом. Он напоминает, что в прошлом месяце водный мотоцикл Yamaha Waverunner FX был найден на турецком пляже близ Стамбула. Это судно было менее модифицировано, что свидетельствует о втором поколении подобных средств.

По оценкам, гидроцикл имеет электрооптическую и инфракрасную камеры, примерно там, где должен быть руль. Радарная антенна установлена дальше на корме на скошенной мачте. Неясно, можно ли эту мачту втянуть или сложить, чтобы уменьшить профиль судна. В отличие от модифицированного гидроцикла, который заметили ранее, этот пример имеет новую надстройку. Возможно, он также имеет антенну Starlink.

Кадр взят из российского видео после ночного рейда 16-17 августа 2024 года. Цель миссии неизвестна, но исследователь предполагает разведывательный рейд. На носовой части дрона виден шиповидный выступ, который свидетельствует об ударно-детонационном запале.

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На сайте Саттона можно найти подробный обзор украинских морских беспилотников, которые участвовали в российско-украинской войне и известны из открытых источников. Перечень сопровождается инфографикой, фото и обширными комментариями.

Также исследователь отслеживает украинские дальнобойные воздушные дроны, аналогичная статья есть и по ним. Материалы время от времени обновляются, когда появляется новая информация.

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Источник: H I Sutton

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