Исследователь разработал гаджет на базе Raspberry Pi, способный считывать биосигналы мозга — он стоит $350 и не требует инвазивного вмешательства

Исследователь Имперского колледжа Лондона Ильдар Рахматулин запустил краудфандинговую кампанию по сбору средств на создание дешевого, доступного и многоцелевого «интерфейса мозг-компьютер».

Проект под названием PiEEG разработан для доступного, но чрезвычайно точного считывания биосигналов мозга – это своего рода гаджет для электроэнцефалографии (ЭЭГ), электромиографии (ЭМГ) и электрокардиографии (ЭКГ), который не распространяет инфекции для достижения своей цели.

Чтобы создать готовый продукт, исследователь начал краудфандинговую кампанию по привлечению $4000 — на момент написания статьи к проекту присоединились 19 спонсоров и его финансирование в настоящее время составляет 176% (собрано $7050).

PiEEG использует плату расширения для Raspberry Pi 3 или Raspberry Pi 4, которая совместима с разными типами электродов. Адаптер сможет использовать любой заинтересованный пользователь – для измерения и записи биосигналов мозга достаточно подключить электроды и запустить сценарий Python.

Полученные данные можно использовать для различных целей в научных, образовательных или даже развлекательных программах – управление умным домом, игры, робототехника, печать на виртуальной клавиатуре или «даже эксперименты с полиграфом».

Благодаря доступности платы Raspberry Pi, проект PiEEG будет намного дешевле по сравнению с другими биосканирующими устройствами. Исследователи оценивают максимальные затраты на аппаратное обеспечение в $350 долларов, тогда как программное обеспечение полностью открыто. Официальный репозиторий GitHub содержит начальный код, файлы дизайна, таблицу данных и примеры проектов. Любой может настроить PiEEG так, как ему нужно, благодаря лицензии General Public License (GPL) v3.0 с открытым кодом.

Исследователь уже продемонстрировал, как работает PiEEG, управляя светодиодами и игрушечным роботом. Но потенциал для применения PiEEG гораздо больший, говорит Рахматулин, поскольку устройство можно использовать в различных отраслях и приложениях, а обработку данных можно выполнять на Python, C и C++.

Напомним, что в конце 2022 года стартап Synchron, разработавший безопасный интерфейс для общения «силой мысли», получил разрешение на проведение исследований на людях. Первые испытания должны доказать, что технология безопасна для использования на людях и предусматривает имплантирование технологии не менее 6 пациентов. В то время как конкуренты используют устройства с помощью операции на открытом мозге, этот стартап возлагается на менее инвазивный подход, который базируется на эндоваскулярных методах (введение имплантов через кровеносные сосуды).

Что касается Neuralink Илона Маска, то регуляторы пока отклонили заявку компании на тестирование чипов на людях.

Источник: Techspot