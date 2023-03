«Это человеческий мозг, а не автомобиль». Регуляторы отклонили заявку Илона Маска по тестированию чипов Neuralink на людях

Илон Маск неоднократно обещал, что Neuralink «скоро» начнет тестировать собственный интерфейс «мозг-компьютер» на людях, однако об отказе регуляторов никогда не упоминал.

По данным Reuters, Neuralink подала заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) в начале 2022 года. Регуляторы обнаружили десятки проблем в технологии, а желание Маска вживлять литиевые батареи в тело людей их напугало.

Экс-сотрудник FDA Виктор Краутхамер, проработавший более 30 лет, как и.о. директора офиса, рассматривающего запросы на испытания мозговых имплантатов на людях, намекнул на одно из замечаний. Мол, крошечные провода устройства могут мигрировать в другие области мозга и вызывать воспаление, нарушать важные функции мозга и разрывать кровеносные сосуды.

Несмотря на отказ FDA, через год Илон Маск вновь заявил, что испытания чипов на людях начнутся «через несколько месяцев». Сотрудники неоднократно заявляли, что в лабораториях Neuralink достаточно напряженная атмосфера и на них давят, чтобы ускорить процесс.

В 2019 году Маск сообщил, что Neuralink вживила имплант в голову обезьяне, которая после этого «смогла управлять компьютером». С тех пор компания регулярно публикует видео, на которых обезьяны якобы играют в видеоигры или печатают текст. Также технология испытывалась на свиньях.

С этого времени Илон Маск постоянно обещал, что вскоре импланты начнут устанавливать людям, однако переносил эти сроки. В феврале 2021 года он написал в Twitter, что компания сотрудничает с FDA, чтобы продвигать «испытания на людях позже в этом году». Приблизительно через десять месяцев сроки перенесли на «следующий год».

Neuralink is working super hard to ensure implant safety & is in close communication with the FDA. If things go well, we might be able to do initial human trials later this year.

— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021