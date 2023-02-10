Без дезинфекции и герметизации. Neuralink обвинили в недобросовестной транспортировке зараженных чипов, изъятых из мозга обезьян

Neuralink, компанию Илона Маска, которая разрабатывает инвазионные интерфейсы мозг-компьютер, обвиняют в «опасном обращении» с чипами, которые изъяли из мозга обезьян.

Министерство транспорта США (USDOT) расследует деятельность Neuralink касаемо нелегальной транспортировки устройств с патогенными микроорганизмами. Ранее зоозащитники направили письмо USDOT с просьбой обратить внимание на Neuralink, которая, вероятно, «нарушает закон о транспортировке опасных материалов», провести расследование и оштрафовать компанию.

Цель Neuralink — разработать мозговой имплант, способный управлять компьютером. Ранее компания столкнулась с федеральным расследованием касаемо жестокого обращения с животными и поспешных экспериментов, повлекшим смерть, после письма Комитета врачей за ответственную медицину (PCRM). Организация утверждала, что Neuralink нарушила Закон о благополучии животных в обращении с животными, которые использовались для тестирования технологии.

Согласно новому обвинению, Neuralink создает «серьезный и постоянный риск для общественного здоровья» из-за неправильного обращения с имплантатами, изъятыми из мозга обезьян. Чипы могут быть заражены устойчивыми к антибиотикам стафилококками, вирусом герпеса B и другими патогенами. Вероятно, сотрудники Neuralink «ненадежно упаковывали и транспортировали» эти материалы, поскольку не прошли обучение по технике безопасности, как того требует закон.

«Мы воспринимаем эти обвинения очень серьезно и проводим расследование, чтобы убедиться, что Neuralink полностью отвечает федеральным нормам и защищает своих работников, а также население от потенциально опасных патогенов», — сказал представитель USDOT.

В 2019 году Маск сообщил, что Neuralink имплантировала чип в голову обезьяны, которая после этого «смогла управлять компьютером». С тех пор компания регулярно публикует видео, где обезьяны якобы играют в видеоигры или печатают текст «силой мысли». Также технология испытывалась на свиньях.

Ранее Neuralink планировала установить импланты людям в 2020 году, затем постоянно переносила сроки. Сообщается, что на исследователей оказывали давление для ускорения работы, а они таким образом рисковали причинить вред животным, с которыми занимались в процессе. Теперь, кажется, такая спешка может поставить под угрозу здоровье людей.

Ранее PCRM получил сообщение от бывшего партнера Neuralink, Калифорнийского университета в Дейвисе. Сотрудники учреждения говорят, что «неоднократно выражали беспокойство» касаемо транспортировки изъятых устройств.

«Аппаратные компоненты нейронного устройства не герметизировались и не дезинфицировались перед транспортировкой, а это опасность для любого, кто контактировал с устройством», — говорится в одном из электронных писем, отправленном еще в марте 2019 года.

Neuralink прекратила отношения с партнером в 2020 году из-за «медленного прогресса тестирования на животных», сообщает Reuters.

Источник: The Verge, Reuters