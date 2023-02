Стартап Synchron разработал безопасный интерфейс для общения «силой мысли» — его вживляют в мозг через кровеносные сосуды

Технология стартапа Synchron может изменить повседневную жизнь парализованных людей — которые вместе с имплантом получат возможность управлять курсором компьютера или устройствами для умного дома с помощью силы мысли.

Подобные устройства уже успешно имплантированы и тестируются на трех пациентах в США и четырех в Австралии.

Стартап Synchron, основанный в 2012 году, также является частью индустрии, занимающейся созданием интерфейсов «мозг-компьютер» или BCI (Brain Computer Interface). BCI – это система, которая расшифровывает сигналы мозга и превращает их в команды для внешних устройств. В декабре Synchron объявила о раунде финансирования в размере $75 миллионов долларов, который включал инвестиции от Microsoft (сооснователь Билл Гейтс) и Amazon (основатель Джефф Безос).

В августе 2020 года Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) присвоило продукту Synchron название «Breakthrough Device» — им обозначают медицинские устройства, которые обеспечивают улучшенное лечение изнурительных или опасных для жизни состояний. В следующем году Synchron стала первой компанией, получившей от управления разрешение на использование устройств во время опытов на людях.

Первые испытания должны доказать, что технология безопасна для людей и предусматривают вживление BCI от Synchron по меньшей мере 6 пациентам. В то время как конкуренты в отрасли имплантируют устройства с помощью операции на открытом мозге, этот стартап возлагается на менее инвазивный подход, который базируется на эндоваскулярных методах (введение имплантов через кровеносные сосуды).

Stentrode — стент Synchron, оснащенный крошечными датчиками — вводится в большую вену, которая находится рядом с моторной корой. Он подключен к специальной антенне, которая находится под кожей в грудной клетке пациента, собирает необработанные данные мозга и впоследствии посылает их на внешние устройства.

Старший директор нейронаук Synchron Питер Ю говорит, что поскольку устройство не имплантируется непосредственно в ткань мозга, качество сигнала не слишком идеально. Но менее инвазивный характер процедуры делает ее доступнее, хотя приблизительная стоимость пока не называется.

Пациентам с тяжелым параличом или дегенеративными заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС), технология может помочь общаться с друзьями, семьей и внешним миром через соцсети или обычные текстовые сообщения. Люди также смогут делать элементарные вещи, например покупать онлайн, управлять финансами и т.д.

В декабре 2021 года CEO Synchron Том Оксли передал собственную учетную запись в Twitter Филиппу О’Кифу — пациенту с диагнозом БАС, который с трудом двигает руками. Филиппу имплантировали BCI Synchron около 20 месяцев назад, а впоследствии он смог напечатать силой мысли короткую публикацию для соцсети.

my hope is that I’m paving the way for people to tweet through thoughts phil

— Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021