«Юбилейный» смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition можно будет купить 24 июля

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Как известно, 31 мая одновременно с новым флагманским смартфоном Xiaomi Mi 8 и более доступной версией Mi 8 SE дебютировала еще и специальная «юбилейная» версия Mi 8 Explorer Edition. Теперь же стало известно, когда у желающих появится возможность приобрести новинку. В китайской соцсети Weibo опубликовали рекламный постер с указанием точной даты начала продаж устройства в Китае – 24 июля.

В Китае за Xiaomi Mi 8 Explorer Edition попросят около $550. Отметим, что это цена версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Когда Mi 8 Explorer Edition появится в продаже где-нибудь еще, за пределами Китая, и случится ли это вообще, пока неизвестно.

Напомним, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition от обычного Mi 8 отличается в первую очередь прозрачной задней крышкой, подлинная прозрачность которого пока находится под вопросом. Другими отличительными особенностями новинки выступает встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, система трехмерного сканирования лица и двухдиапазонный приемник GPS.

Напомним, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition оснащен SoC Snapdragon 845, дисплеем OLED размером 6,21 дюйма и разрешением 2248х1080 пикселей, сдвоенной основной камерой на сенсорах разрешением 12 Мп и 20-мегапиксельной фронтальной камерой, а также батареей емкостью 3000 мА∙ч. В качестве ОС выступает MIUI 10 на базе Android 8.1 Oreo.

Одновременно в той же Weibo были опубликованы фотографии браслета Xiaomi Mi Band 3 в версии Explorer Edition с прозрачным ремешком. Сейчас браслет предлагается в трех цветах ремешка: черном, оранжевом и синем. Это явно говорит о приближающемся выходе Xiaomi Mi Band 3 Explorer Edition, но пока не ясно, будет ли она продаваться наряду с остальными. Изначально говорилось, что производитель планирует разыграть определенное количество прозрачных браслетов среди фанатов Xiaomi.

Источник: gizmochina (1 и 2)