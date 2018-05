Xiaomi заподозрили в обмане с прозрачностью смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Производитель все отрицает

Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, выделяющийся в первую очередь прозрачной задней крышкой, представили только сегодня, но он уже успел попасть в небольшой скандал. В частности, в сети появляется все больше доводов в пользу того, что никакой Xiaomi Mi 8 Explorer Edition не прозрачный, а сам эффект – просто уловка.

Для начала отметим, что сомнения касательно того, что сквозь заднюю панель видны реальные микросхемы высказывали еще на этапе появления первых шпионских фото новинки. Но вот сейчас пользователь Twitter под ником Chengming Alpert в серии разоблачительных сообщений рассказывает, что конкретно не так с прозрачным Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

Good luck to people who believe #XiaomiMi8 Explore edition has a "transparent" back. Truth: it's a sticker.

