Xiaomi заподозрили в обмане с прозрачностью смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Производитель все отрицает

Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, выделяющийся в первую очередь прозрачной задней крышкой, представили только сегодня, но он уже успел попасть в небольшой скандал. В частности, в сети появляется все больше доводов в пользу того, что никакой Xiaomi Mi 8 Explorer Edition не прозрачный, а сам эффект – просто уловка.

Для начала отметим, что сомнения касательно того, что сквозь заднюю панель видны реальные микросхемы высказывали еще на этапе появления первых шпионских фото новинки. Но вот сейчас пользователь Twitter под ником Chengming Alpert в серии разоблачительных сообщений рассказывает, что конкретно не так с прозрачным Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

Good luck to people who believe #XiaomiMi8 Explore edition has a "transparent" back. Truth: it's a sticker. — Chengming Alpert (@ChengmingAlpert) May 31, 2018

В частности, он обращает внимание на слишком большое расстояние между компонентами, недопустимое расположение SoC Snapdragon 845 и отсутствие каких-либо трубок для отвода тепла. В общем, пользователь ведет к тому, что якобы реальные компоненты, которые можно увидеть через стеклянную панель Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, на самом деле муляж – наклейка с обратной стороны панели.

Также Chengming Alpert обращает внимание на то, что Xiaomi сама признает это на официальном сайте в описании новинки. Китайский язык затрудняет корректный перевод, но если переводить грубо, то «компоненты, которые виднеются сквозь прозрачную панель, не являются точной копией настоящих компонентов внутри телефона».

Но гораздо интереснее другое – в заявлении источнику Xiaomi подтвердила, что прозрачная задняя панель Mi 8 Explorer Edition на самом деле изготовлена из прозрачного стекла без каких-либо наклеек или рисунков, а то, что можно увидеть в верхней части, является реальными микросхемами.

Как бы там ни было, в данном случае оснований для сомнений в том, что что-то здесь нечисто, более чем предостаточно. Подобного рода прозрачные смартфоны были и раньше, вспомнить хотя бы недавно представленный HTC U12 Plus. Но никому до этого не удавалось достичь подобного уровня прозрачности и сделать устройство столь эстетически привлекательным.

Если посмотреть на внутреннюю компоновку предыдущих смартфонов компании, например, Mi 5, то версия с наклейкой или пластиковой накладкой с 3D-изображением кажется еще правдоподобнее. Там есть пластиковый кожух, прикрывающий фактическую материнскую плату и другие компоненты на задней панели устройства (фото выше). В данном случае явно стоит дождаться отчета специалистов iFixit, чтобы окончательно расставить все точки над і.

Источник: The Verge