Юбилейные часы Xiaomi Watch S4 получили чип и модем собственной разработки

Xiaomi уже давно не просто производитель смартфонов — компания стремительно расширяет свою экосистему, охватывая гаджеты, бытовую технику и даже автомобили. И вот, в свой 15-й день рождения, бренд представил новую версию умных часов Watch S4 — Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition. Но в этот раз это не просто косметическое обновление. Внутри работает первый собственный чип компании с поддержкой 4G. Это очевидный стратегический шаг, который показывает, куда движется Xiaomi.

В центре внимания — фраза «XRING INSIDE», которая украшает корпус часов. Она указывает на главную новинку — фирменный чип Xring T1, созданный Xiaomi. И самое интересное в нем — не просто быстродействие или энергоэффективность, а встроенный модем 4G LTE, который тоже разработан собственноручно. Это первый такой модем в устройствах компании.

Xiaomi уверяет, что этот новый модем на 35% энергоэффективнее, чем тот, что стоял в предыдущей версии S4. В итоге, автономность тоже выросла:

До 9 дней работы с активным мобильным подключением (на 2 дня больше, чем у предшественника)

До 4 дней в режиме активной нагрузки

До 15 дней в паре со смартфоном (если использовать режим «поднятие для активации»)

До 5 дней с постоянно активным дисплеем

Да, это еще не 5G, но сам факт, что компания сделала собственный модем, — это большой шаг в сторону полной аппаратной независимости. И это уже не первый такой шаг ─ новый смартфон Xiaomi 15S Pro также получил процессор собственной разработки XRING O1.

Корпус нового Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition изготовлен из нержавеющей стали, как и в базовой версии S4, но модель с eSIM получила некоторые премиум-детали, такие как безель из спеченного карбона и стекло Dragon Glass вместо обычного. Это все добавляет как визуальной привлекательности, так и прочности. Смартчасы имеют AMOLED-дисплей диагональю 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей и пиковой яркостью 1500 нит.

Новый чип позволил добавить несколько интересных функций. Когда часы используются как пульт для съемки — на них теперь видно живое превью с камеры смартфона. Также поддерживаются анимационные обои, которые ранее были недоступны. А еще часы теперь могут открывать автомобили Xiaomi и даже управлять багажником. Это еще одно подтверждение того, что Xiaomi серьезно строит экосистему, где все устройства работают вместе.

Новые Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition — это не просто праздничная версия. Это заявка на новый уровень самостоятельности бренда. Собственный чип, собственный 4G-модем, глубокая интеграция с другими устройствами экосистемы — все это показывает, что Xiaomi постепенно переходит от роли «технического сборщика» к полноценному разработчику с контролем над всем: от железа до софта. Такая себе китайская версия Apple?

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Источник: gsmarena