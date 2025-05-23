Новости Устройства 23.05.2025 в 17:16 comment views icon

Юбилейные часы Xiaomi Watch S4 получили чип и модем собственной разработки

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Юбилейные часы Xiaomi Watch S4 получили чип и модем собственной разработки

Xiaomi уже давно не просто производитель смартфонов — компания стремительно расширяет свою экосистему, охватывая гаджеты, бытовую технику и даже автомобили. И вот, в свой 15-й день рождения, бренд представил новую версию умных часов Watch S4 — Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition. Но в этот раз это не просто косметическое обновление. Внутри работает первый собственный чип компании с поддержкой 4G. Это очевидный стратегический шаг, который показывает, куда движется Xiaomi.

В центре внимания — фраза «XRING INSIDE», которая украшает корпус часов. Она указывает на главную новинку — фирменный чип Xring T1, созданный Xiaomi. И самое интересное в нем — не просто быстродействие или энергоэффективность, а встроенный модем 4G LTE, который тоже разработан собственноручно. Это первый такой модем в устройствах компании.

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Xiaomi уверяет, что этот новый модем на 35% энергоэффективнее, чем тот, что стоял в предыдущей версии S4. В итоге, автономность тоже выросла:

  • До 9 дней работы с активным мобильным подключением (на 2 дня больше, чем у предшественника)
  • До 4 дней в режиме активной нагрузки
  • До 15 дней в паре со смартфоном (если использовать режим «поднятие для активации»)
  • До 5 дней с постоянно активным дисплеем
Ювілейний годинник Xiaomi Watch S4 отримав чип та модем власної розробки
Процессор Xiaomi Xring T1

Да, это еще не 5G, но сам факт, что компания сделала собственный модем, — это большой шаг в сторону полной аппаратной независимости. И это уже не первый такой шаг ─ новый смартфон Xiaomi 15S Pro также получил процессор собственной разработки XRING O1.

Ювілейний годинник Xiaomi Watch S4 отримав чип та модем власної розробки
Улучшение автономности благодаря процессору Xiaomi Xring T1

Корпус нового Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition изготовлен из нержавеющей стали, как и в базовой версии S4, но модель с eSIM получила некоторые премиум-детали, такие как безель из спеченного карбона и стекло Dragon Glass вместо обычного. Это все добавляет как визуальной привлекательности, так и прочности. Смартчасы имеют AMOLED-дисплей диагональю 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей и пиковой яркостью 1500 нит.

Новый чип позволил добавить несколько интересных функций. Когда часы используются как пульт для съемки — на них теперь видно живое превью с камеры смартфона. Также поддерживаются анимационные обои, которые ранее были недоступны. А еще часы теперь могут открывать автомобили Xiaomi и даже управлять багажником. Это еще одно подтверждение того, что Xiaomi серьезно строит экосистему, где все устройства работают вместе.

Новые Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition — это не просто праздничная версия. Это заявка на новый уровень самостоятельности бренда. Собственный чип, собственный 4G-модем, глубокая интеграция с другими устройствами экосистемы — все это показывает, что Xiaomi постепенно переходит от роли «технического сборщика» к полноценному разработчику с контролем над всем: от железа до софта. Такая себе китайская версия Apple?

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Источник: gsmarena

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