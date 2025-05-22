Новости Устройства 22.05.2025 в 20:18 comment views icon

Вышел Xiaomi Civi 5 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 6000 мАч и… аромат кофе за $416

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Вышел Xiaomi Civi 5 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 6000 мАч и… аромат кофе за $416

Пока в центре внимания презентации в Китае сияла флагманская серия Xiaomi 15s Pro с собственным процессором Xring O1, компания тайком подложила еще один сюрприз — Xiaomi Civi 5 Pro. Это уже четвертое поколение «лайфстайл»-линейки, которая делает ставку на дизайн, камеры и тонкий корпус, но теперь получила и более мощный «железный» фундамент от Qualcomm.

Характеристики Xiaomi Civi 5 Pro

Дизайн телефона в значительной степени опирается на симметрию и текстуру. Он имеет металлическую рамку и несколько нишевый цвет Iced American с едва ощутимым ароматом кофе (серьезно, Xiaomi утверждает, что панель имеет кофейную нотку, если это не ошибка перевода с китайского).

Вийшов Xiaomi Civi 5 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 6000 мАг та… аромат кави за $416
Xiaomi представила смартфон Xiaomi Civi 5 Pro с ценой от $416

Смартфон Xiaomi Civi 5 Pro получил 6,55-дюймовый OLED дисплей с изгибами по всем четырем граням. Панель поддерживает разрешение 1.5K, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1400 нит. Дисплей имеет двойное отверстие под фронтальные камеры и симметричные рамки.

Новинка содержит новенький процессор Snapdragon 8s Gen 4, который, по словам Xiaomi, добавляет 31% к процессорной производительности, 49% к графической производительности и 44% к ИИ-производительности по сравнению с моделью предыдущего поколения. Чтобы смартфон не превратился в тостер, инженеры установили «трехмерную выпуклую жидкостную помпу» — по сути, новую испарительную камеру. Конфигурация может иметь 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища UFS 4.0.

Камера Xiaomi Civi 5 Pro создана в партнерстве с Leica. На задней панели в круглом островке разместились три модуля:

  • 50 Мп главный модуль с объективом Summilux и оптической стабилизацией
  • 50 Мп «плавающий» телефото модуль Samsung JN5 с 2-кратным оптическим зумом
  • 12 Мп сверхширокоугольный модуль

Для автопортретов предназначена 50-мегапиксельная фронтальная камера с «суперпрозрачной нанопризмой» — светочувствительность подняли на 25% по сравнению с предыдущей моделью.

Xiaomi представила смартфон Xiaomi Civi 5 Pro з ціною від $416
Xiaomi представила смартфон Xiaomi Civi 5 Pro с ценой от $416

Смартфон получает энергию от батареи емкостью 6000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Даже с таким достаточно большим аккумулятором, толщина устройства составляет всего 7,45 мм, а вес — 184 г. Дополнительные функции включают два стереодинамика, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, поддержку Wi-Fi 7, NFC, ИК-порт и совместимость с аудиокодеком LDAC/LHDC 5.0.

Цена

Несмотря на передовые компоненты, цена Xiaomi Civi 5 Pro оказалась достаточно демократичной. По крайней мере, в Китае. Версия 12+256 ГБ стоит около $416, 12+512 ГБ — около $458, 16+512 ГБ — около $500.

Xiaomi представила смартфон Xiaomi Civi 5 Pro з ціною від $416
Xiaomi представила смартфон Xiaomi Civi 5 Pro с ценой от $416

К обычным цветам Nebula Purple, Sakura Pink, Black и White также добавляется уже упомянутый лимитированный выпуск Iced American с ароматом кофе. Также предлагается лимитированный подарочный набор Lancôme Night Color с косметикой.

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Источник: gizmochina

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