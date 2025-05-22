Первый смартфон Xiaomi 15S Pro с процессором XRING O1 и планшет Pad 7 Ultra представлены официально

Китайский производитель представил первые устройства на собственном процессоре XRING O1 — Xiaomi 15S Pro с процессором XRING O1 и свой самый большой планшет Xiaomi Pad 7 Ultra с этим чипом.

Поскольку смартфон почти идентичен по остальным характеристикам модели Xiaomi 15 Pro, наибольшего внимания заслуживает именно процессор. Он совсем не бюджетный — компания похвасталась результатом в более 3 млн баллов в тесте AnTuTu (больше, чем у Snapdragon 8 Elite).

Также он набрал более 3000 баллов в одноядерном и 9000 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6. Последний результат опережает Apple A18 Pro.

Процессор Xiaomi XRING O1

Чип изготовлен по техпроцессу 3 нм — TSMC N3E второго поколения. Он состоит из 10 ядер, с 2 основными ядрами Cortex-X925 (3,9 ГГц), 6 производительными ядрами Cortex-A725 (1,9-3,4 ГГц) и 2 энергоэффективными ядрами Cortex-A520 (1,8 ГГц). Всего чип включает 19 млрд транзисторов и имеет размер кристалла 109 мм².

В процессор встроен 16-ядерный графический адаптер ARM Immortalis-G925 и 6-ядерный NPU на 44 TOPS. XRING O1 поддерживает новейшую оперативную память LPDDR5T, накопитель по стандарту UFS 4.1, подключение USB 3.2 Gen2 и беспроводную связь Wi-Fi 7.

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Интересно, что в планшете Xiaomi Pad 7 Ultra используется облегченная версия процессор с частотой 3,7 ГГц и неизменной остальными характеристиками. Согласно предыдущей утечке, он набирает 2191 и 8741 балл в Geekbench 6.

Xiaomi 15S Pro

Телефон получил 6,73″ дисплей LTPO AMOLED (QHD+ 120 Гц), три 50 МП камеры (сверхширокоугольную, широкоугольную и перископический телеобъектив с увеличением 5x). 15S Pro питает кремниево-углеродный аккумулятор на 6100 мАч с проводной зарядкой на 90 Вт.

Смартфон работает под управлением HyperOS 2 на базе Android 15 и доступен в черном и синем цветах. В комплектации 16/512 ГБ Xiaomi 15S Pro он стоит от $760, а с накопителем 1 ТБ — $830. Компания пока не раскрывает планов по глобальному запуску.

Xiaomi Pad 7 Ultra

Планшет на XRING O1 стал первым ультратонким и самым большим в модельном ряду компании. Он имеет 14″ дисплей OLED с DC + PWM димингом и соотношением сторон 3:2. Экран вдвое ярче, чем у младших Pad 7 и Pad 7 Pro — 1600 нит. Он воспроизводит 12-битные цвета с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Разрешение составляет 3200 x 2136 пикселей, а частота обновления — 120 Гц. Экран защищен Gorilla Glass 5.

Дисплей Pad 7 Ultra имеет вырез, в котором расположена камера 32 МП OV32D 1/3,6″. Задняя камера — 50 МП 1/2,76″ JN1. Доступны три конфигурации: 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Как и телефон, планшет использует оперативную память LPDDR5T и хранилище UFS 4.1. Планшет имеет четыре группы динамиков (пары вуфера и твитера), всего 8, с поддержкой Dolby Atmos.

Внутри находится аккумулятор на 12 000 мАч с быстрой зарядкой на 120 Вт. В наличии порт USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и даже ИК-порт. В кнопку питания, которая расположена сбоку, встроен сканер отпечатков пальцев.

Корпус Pad 7 Ultra изготовлен из алюминиевого сплава, с ребрами усиления для обеспечения жесткости. Он тоньше младших моделей (5,1 мм, против 6,2 мм), но весит больше (609 г, против 500 г). Верхняя сторона планшета служит магнитным креплением и местом для зарядки стилуса, который можно приобрести дополнительно. Кроме него, доступна также клавиатура из магниевого сплава.

Базовая модель на 12 ГБ/256 ГБ стоит $790. Два планшета с большей памятью (12 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ) доступны с антибликовой нанотекстурой на экране.

Источники: GSMArena і GSMArena, Wccftech і Wccftech