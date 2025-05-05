Android без Google — Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus планируют избавиться от американских сервисов

После того как Дональд Трамп во второй раз стал президентом США, между Америкой и Китаем снова разгорелась торговая война. Трамп ввел невероятно высокие пошлины на китайскую продукцию и может ввести другие ограничения. Китайские производители смартфонов уже начали готовиться к возможным проблемам.

Напомним, во время первого президентского срока Трампа американским компаниям было запрещено сотрудничать с Huawei, что фактически ограничивало ей доступ к Play Store и другим сервисам Google. Huawei тогда решила действовать самостоятельно и создала собственную операционную систему — HarmonyOS. И теперь ходят слухи, что китайские производители смартфонов ищут запасной план — на случай, если на них наложат такие же санкции, как когда-то на Huawei.

Xiaomi, Oppo, vivo и OnePlus — вместе с Huawei — вроде бы начали обсуждать идею создания версии Android, которая не требует участия Google. Говорят, что будущее обновление Xiaomi HyperOS 3 может стать основой для такого перехода. Правда, пока не понятно, насколько тесно бренды будут сотрудничать между собой и какую роль в этом будет играть Huawei.

Huawei впоследствии вообще отказалась от совместимости с Android-приложениями на своей платформе. Пойдут ли другие компании тем же путем — еще неизвестно. Также под вопросом, возьмут ли они на вооружение такие разработки Huawei, как Ark Compiler или Petal Maps.

Последние статистические данные свидетельствуют, что Xiaomi сейчас является крупнейшим производителем смартфонов в Китае. Сразу за ней следует Huawei, а Oppo и vivo занимают третье и четвертое места. Вместе эти компании обеспечили две трети всех поставок смартфонов в Китае за первый квартал этого года.

Несмотря на потерю глобального лидерства Huawei, Xiaomi, vivo и Oppo до сих пор входят в топ-5 мировых брендов. И если эти игроки начнут продавать смартфоны без Google-сервисов — это существенно изменит расклад сил на глобальном рынке. Но будут ли пользоваться такие смартфоны популярностью за пределами Китая?

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Источник: gsmarena