ИИ-браузер Perplexity Comet с подпиской за $200 теперь частично бесплатный

Если кому-то нужен браузер, который сам просматривает интернет (конечно, исключая вредоносное ПО и другие угрозы), можно обратить внимание на Comet с искусственным интеллектом от Perplexity. Хотя ценник в $200 в месяц за тариф Max мог многих отпугивать. Но теперь он стал бесплатным. По крайней мере, за базовые функции.

Сначала Comet задумывался как бесплатная альтернатива Chrome и другим браузерам, однако его запуск состоялся с высоким платным барьером. На самом деле Perplexity настолько серьезно отнеслась к развитию собственного браузера, что даже рассматривала возможность покупки Chrome у Google, но власти США быстро остановили идею, ссылаясь на антимонопольные нормы. Теперь он действительно стал бесплатным, но с важными ограничениями.

Теперь Comet доступен любому человеку вместе с функцией Sidecar на базе больших языковых моделей. Хотя на официальном сайте загрузки все еще указано, что требуется подписка или приглашение, на практике браузер можно загрузить и установить без входа в аккаунт.

Однако, чтобы получить полный набор возможностей, все еще нужна подписка за $200 в месяц. Иначе действуют ограничения по скорости доступа к инструментам, среди которых генерация текста, поиск товаров, а также функции входа и «просмотра» от вашего имени. Стоит быть внимательным — как и у многих инструментов на базе ИИ, здесь возможны серьезные пробелы в безопасности.

Журналист Крис Хоффман провел расширенный тест Comet и отметил, что браузер выглядит интересным, но довольно «пустым», если отбросить агентские функции ИИ.

«Comet не создает ощущение браузера для ежедневного использования — пока это скорее яркая демонстрация возможностей», — подытожил он.

Переход Comet в бесплатный доступ открывает его более широкой аудитории, однако реальные возможности остаются ограниченными без платной подписки. Это типичный пример экспериментов с новыми форматами браузеров, где искусственный интеллект играет ключевую роль, но пока выглядит скорее как технологическая витрина, чем готовый инструмент для ежедневной работы.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Однако с ИИ-браузерами нужно быть осторожными. По данным исследования Brave, Comet от Perplexity или другой ИИ-браузер может выдать злоумышленникам данные кредитки во время обработки веб-страницы.

Источник: pcworld