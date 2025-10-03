ИИ-браузер Perplexity Comet с подпиской за $200 теперь частично бесплатный

Если кому-то нужен браузер, который сам просматривает интернет (конечно, исключая вредоносное ПО и другие угрозы), можно обратить внимание на Comet с искусственным интеллектом от Perplexity. Хотя ценник в $200 в месяц за тариф Max мог многих отпугивать. Но теперь он стал бесплатным. По крайней мере, за базовые функции.
Сначала Comet задумывался как бесплатная альтернатива Chrome и другим браузерам, однако его запуск состоялся с высоким платным барьером. На самом деле Perplexity настолько серьезно отнеслась к развитию собственного браузера, что даже рассматривала возможность покупки Chrome у Google, но власти США быстро остановили идею, ссылаясь на антимонопольные нормы. Теперь он действительно стал бесплатным, но с важными ограничениями.
Теперь Comet доступен любому человеку вместе с функцией Sidecar на базе больших языковых моделей. Хотя на официальном сайте загрузки все еще указано, что требуется подписка или приглашение, на практике браузер можно загрузить и установить без входа в аккаунт.
Однако, чтобы получить полный набор возможностей, все еще нужна подписка за $200 в месяц. Иначе действуют ограничения по скорости доступа к инструментам, среди которых генерация текста, поиск товаров, а также функции входа и «просмотра» от вашего имени. Стоит быть внимательным — как и у многих инструментов на базе ИИ, здесь возможны серьезные пробелы в безопасности.
Журналист Крис Хоффман провел расширенный тест Comet и отметил, что браузер выглядит интересным, но довольно «пустым», если отбросить агентские функции ИИ.
«Comet не создает ощущение браузера для ежедневного использования — пока это скорее яркая демонстрация возможностей», — подытожил он.
Переход Comet в бесплатный доступ открывает его более широкой аудитории, однако реальные возможности остаются ограниченными без платной подписки. Это типичный пример экспериментов с новыми форматами браузеров, где искусственный интеллект играет ключевую роль, но пока выглядит скорее как технологическая витрина, чем готовый инструмент для ежедневной работы.
Однако с ИИ-браузерами нужно быть осторожными. По данным исследования Brave, Comet от Perplexity или другой ИИ-браузер может выдать злоумышленникам данные кредитки во время обработки веб-страницы.
Источник: pcworld
