Новости Софт 03.10.2025 comment views icon

ИИ-браузер Perplexity Comet с подпиской за $200 теперь частично бесплатный

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

ШІ-браузер Perplexity Comet з підпискою за $200 тепер частково безплатний

Если кому-то нужен браузер, который сам просматривает интернет (конечно, исключая вредоносное ПО и другие угрозы), можно обратить внимание на Comet с искусственным интеллектом от Perplexity. Хотя ценник в $200 в месяц за тариф Max мог многих отпугивать. Но теперь он стал бесплатным. По крайней мере, за базовые функции.

Сначала Comet задумывался как бесплатная альтернатива Chrome и другим браузерам, однако его запуск состоялся с высоким платным барьером. На самом деле Perplexity настолько серьезно отнеслась к развитию собственного браузера, что даже рассматривала возможность покупки Chrome у Google, но власти США быстро остановили идею, ссылаясь на антимонопольные нормы. Теперь он действительно стал бесплатным, но с важными ограничениями.

Теперь Comet доступен любому человеку вместе с функцией Sidecar на базе больших языковых моделей. Хотя на официальном сайте загрузки все еще указано, что требуется подписка или приглашение, на практике браузер можно загрузить и установить без входа в аккаунт.

Однако, чтобы получить полный набор возможностей, все еще нужна подписка за $200 в месяц. Иначе действуют ограничения по скорости доступа к инструментам, среди которых генерация текста, поиск товаров, а также функции входа и «просмотра» от вашего имени. Стоит быть внимательным — как и у многих инструментов на базе ИИ, здесь возможны серьезные пробелы в безопасности.

Журналист Крис Хоффман провел расширенный тест Comet и отметил, что браузер выглядит интересным, но довольно «пустым», если отбросить агентские функции ИИ.

«Comet не создает ощущение браузера для ежедневного использования — пока это скорее яркая демонстрация возможностей», — подытожил он.

Переход Comet в бесплатный доступ открывает его более широкой аудитории, однако реальные возможности остаются ограниченными без платной подписки. Это типичный пример экспериментов с новыми форматами браузеров, где искусственный интеллект играет ключевую роль, но пока выглядит скорее как технологическая витрина, чем готовый инструмент для ежедневной работы.

Однако с ИИ-браузерами нужно быть осторожными. По данным исследования Brave, Comet от Perplexity или другой ИИ-браузер может выдать злоумышленникам данные кредитки во время обработки веб-страницы.

Источник: pcworld

Популярные новости

arrow left
arrow right
Межзвездная комета 3I/ATLAS меняет цвет, и зеленые человечки здесь ни при чем
Microsoft Edge получил голосовой перевод аудио и видео в реальном времени — требуется от 12 ГБ оперативной памяти
Настоящий режим инкогнито: Google Chrome обошел отслеживание пользователей без cookies
Новый Firefox загружает процессор на 100%: пользователи просят Mozilla перестать играть с ИИ
Google интегрирует Gemini в Chrome: ИИ поможет узнать о странице или исследовать тему и получит возможности агента
В Chrome 140 все еще можно включить uBlock Origin
Google Chrome для Android будет читать вслух ленту новостей Discover
Perplexity предлагает Google продать ей Chrome за $34,5 млрд
Бесплатный VPN для Chrome шпионил за пользователями: FreeVPN.One сливал скриншоты страниц и геолокацию
Телескоп Джеймса Уэбба впервые показал комету 3I/ATLAS: не космический корабль, но интересное поведение
Блокировщик рекламы uBlock Origin Lite вышел для Safari на iOS и macOS
Opera запустила браузер Neon со встроенным ИИ-агентом — доступ ограничен
Персеиды в Украине: как увидеть звездопад в ночь на 13 августа
Новые функции Chrome: цитирование видео YouTube для поиска и группы вкладок одним значком
Comet от Perplexity или другой ИИ-браузер может выдать мошенникам данные кредитки при обработке веб-страницы, — исследование Brave
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить