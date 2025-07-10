Chrome, собирайся на покой. Perplexity выпустила собственный ИИ-браузер, OpenAI — на очереди

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Стартапы с искусственным интеллектом все больше посягают на территорию техногигантов. Сейчас Perplexity запустила собственный ИИ-браузер Comet, а OpenAI выпустит свой аналог вот-вот.

Разработчики, которые еще вчера создавали чатботы, теперь строят полноценные браузеры и открыто бросают вызов Google Chrome. Это происходит на фоне бешеного роста количества поисковых запросов через ИИ-ассистентов — и одновременно падение трафика в Google. Сам техногигант понимает ситуацию: последние месяцы Chrome активно получает ИИ-функции в Chrome, а поисковик тестирует новый ИИ-режим.

Comet уже доступен для подписчиков Perplexity Max ($200/мес) и ограниченной группы пользователей из списка ожидания. В браузере по умолчанию встроена ИИ-поисковая система Perplexity, которая генерирует короткие сводки вместо традиционных линков. Кроме того, Comet имеет встроенного Comet Assistant — агента ИИ, который автоматизирует рутинные задачи: читает почту, суммирует календарь, управляет вкладками и выполняет действия за пользователя на страницах. Его можно вызвать в любой момент прямо на сайте — он видит контент и реагирует на него.

Для этого, правда, придется предоставить значительный доступ к аккаунту Google — включая календарь, контакты, файлы и экран. Это вызывает беспокойство у части пользователей, хотя базовые задачи помощник выполняет достаточно стабильно.

Во время тестов журналисты заметили: Comet Assistant хорошо справляется с простыми запросами, например: «Подобрать время для события» или «Суммируй эти письма». Но при более сложных сценариях — таких как бронирование парковки с конкретными параметрами — он легко ошибается, генерирует ложные данные и вводит пользователей в заблуждение.

OpenAI тоже не отстает. Компания планирует интегрировать в браузер агента Operator, которому позволят просматривать страницы без выхода из ChatGPT. Соответственно он будет сохранять логику диалога, даже если юзер переходит по ссылкам. Велика вероятность, что браузер тоже будет сохранять всю историю запросов, как и чатбот. Иронично, но в «спину» Google дышат бывшие члены команды Chrome, которые вовлечены в проект OpenAI.

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Но кроме Perplexity и OpenAI конкурентов хватает. Например, свои браузеры на базе ИИ имеют The Browser Company (Dia), а Google интегрирует Gemini в Chrome. Кроме того, оказывается Gemini вшивают Android и тут появляются вопросы к безопасности приватных данных. Можем точно сказать, что главная битва — не только за рынок браузеров, но и за поиск как таковой: все меньше людей «гуглят», все больше — спрашивают у ИИ.

Perplexity, по словам CEO Аравинда Сриниваса, видит браузер как основу новой операционной системы. Только в мае 2025 года стартап обработал 780 млн запросов, и объемы растут на 20% ежемесячно.

Источник: TechCrunch 1, 2