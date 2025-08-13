Perplexity предлагает Google продать ей Chrome за $34,5 млрд

Компания Perplexity, специализирующаяся на поиске с помощью ИИ, сделала Google внезапное предложение продать браузер Chrome за $34,5. Ее представитель подтвердил это намерение.

Смена владельца Chrome и, вероятно, способа, которым он работает, может определить будущее интернета. Представитель Perplexity Джесси Двайер подтвердил CNN детали предложения, о котором первым сообщил The Wall Street Journal. Намерение приобрести браузер появилось на фоне ожидания Google окончательного решения суда по антимонопольному делу.

Постановление прошлого года признает, что интернет-гигант нарушил антимонопольное законодательство США. Министерство юстиции США предложило продать Chrome для собственной правовой защиты. Google пообещал обжаловать решение и назвал идею отделения Chrome «беспрецедентным предложением», которое нанесет вред потребителям. Google отказался комментировать заявку на покупку.

Perplexity существует около трех лет, ее поисковый инструмент использует ИИ для анализа веб-контента и предоставления ответов в виде сводок со ссылками на источники. В декабре 2022 года стартап запустил поисковую систему на основе ИИ, которая конкурирует с Google. В июле 2025 года Perplexity запустила собственный веб-браузер Comet. Компания позиционирует его как более персонализированный браузер, который объединяет календари, вкладки для просмотра, социальные сети и т. Д.

Как рассказал CNN Джесси Двайер, Perplexity сохранила бы в случае приобретения текущие настройки просмотра страниц, а также Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Компания также обязуется обеспечить непрерывную доступность и поддержку Chrome в течение 100 месяцев и инвестировать $3 млрд в развитие Chromium в течение следующих двух лет. По словам Двайера, Perplexity сделала это предложение, потому что «верит в открытый интернет».

Интересно, что компания стоит почти вдвое меньше, чем предложение, которое она сделала. Как сообщает Bloomberg, по самой свежей оценке Perplexity стоит $18 млрд после последнего раунда финансирования, когда она привлекла $100 млн. Ранее в этом году Perplexity заявила о попытке купить TikTok в рамках выполнения закона США, который требует от материнской китайской компании ByteDance за пределами Китая, чтобы сохранить доступ к приложению в Соединенных Штатах.