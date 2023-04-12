Дерусификация от Bethesda: из Starfield убрали поддержку русского языка – сообщество призывает добавить украинскую локализацию

Без какого-либо официального анонса и объяснения со страницы игры Starfield в Steam исчезла информация о поддержке русского языка. Ранее планировалось, что в игре будут русские субтитры (и русский интерфейс). Судя по данным сайта SteamDB, информацию о наличии русской локализации удалили вечером 11 апреля.

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Это изменение, мягко говоря, огорчило пользователей из россии, которые в большинстве своём не знают английского языка (да и русским зачастую владеют очень посредственно). При этом многие из них недоумевают (и попутно строят из себя жертв), что бы могло стать причиной для такого шага со стороны разработчиков и издателей. Самые догадливые высказывают предположение, что полномасштабное вторжение россии в Украину могло повлиять на решение западных компаний относительно поддержки русского языка. Как бы там ни было, у русских игроков стали грустные лица из-за отсутствия русского языка в Starfield.

Подливает масла в огонь мгновенно возникшее предложение добавить в игру украинскую локализацию. В обсуждении Starfield появился призыв к разработчикам перевести игру на украинский язык:

«В связи с отменой русской локализации и растущим процентом использования украинского языка, почему бы не добавить в Starfield украинскую локализацию? Вероятно, это окупится, и подогреет интерес украинских игроков к этой игре. Вы можете обратиться в UNLOCTEAM с предложением о сотрудничестве https://unlocteam.com/»

В комментариях к этой публикации многие пользователи высказывают поддержку этой идее и просят разработчиков добавить украинскую локализацию в Starfield.

Пока что разработчики никак не прокомментировали этот призыв. Если они поддержат эту идею и действительно добавят украинскую локализацию в Starfield вместо русской, лица у российских игроков станут ещё более грустными.

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Отметим, после череды переносов выход игры Starfield теперь запланирован на 6 сентября 2023 года.