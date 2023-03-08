Bethesda показала новый трейлер Starfield и снова перенесла выход игры – релиз на Xbox Series X/S и ПК теперь запланирован на 6 сентября

Bethesda показала новый трейлер Starfield и заодно рассказала о дате выхода игры. К сожалению для фанатов, проект снова задерживается.

Изначально выход Starfield был запланирован на 11 ноября 2022 года, что должно было отдать дань уважения дате выхода The Elder Scrolls V: Skyrim (11.11.2011). Но в мае 2022 года стало известно, что выход игры задерживается до первой половины 2023 года. А теперь трейлер информирует, что игра выйдет во втором полугодии – 6 сентября.

Действие Starfield разворачивается в космосе, где игроки возьмут на себя роль последней группы исследователей. Игровой директор Bethesda Тодд Ховард описывает этот проект как «Skyrim в космосе». Игроков ожидает RPG, в которую можно будет играть как от первого, так и от третьего лица. Традиционно для ролевых игр Bethesda, можно будет гибко настраивать внешность персонажа, а также особенности благодаря трём чертам, системе навыков и рангам, которые постепенно открываются во время игры. И ещё можно будет модифицировать оружие, исследовать подземелья планеты, выполнять различные миссии.

Ранее Bethesda показала 15 минут игрового процесса Starfield. Кроме того, Тодд Ховард говорит, что Bethesda и Microsoft намерены провести специальное мероприятие 11 июня, чтобы подробно рассказать об игре.

«В июне этого года мы пригласим вас в студию и дадим вам возможность глубоко погрузиться в игру на нашем Starfield direct, — говорит Ховард. «Есть так много всего, что мы еще должны вам показать».

Starfield будет эксклюзивом для Xbox Series X/S и ПК. В первый же день игра выйдет в Xbox Game Pass.

Источник: The Verge