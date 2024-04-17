Издатель GTA VI — Take-Two — увольняет 5% сотрудников и отменяет игры

Мем смешной, ситуация страшная.

По сообщениям о подготовку к анонсу новой Mafia (анонс ожидается на одном из крупных летних показов) пришли не такие приятные новости — Take-Two (владельцы Rockstar, 2K и Private Division) сократила штат на 5% и заодно отменила несколько неанонсированных игр. Что интересно, два месяца назад CEO Take-Two Штраус Зельник (дайте $50 за переиздание Red Dead Redemption) уверял, что планов увольнять людей нет.

В недавнем годовом отчете Take-Two сообщила, что имеет 11 580 штатных работников — то есть работу потеряют 579 специалистов. Какие именно отделы попали под сокращение — не сообщается.

Take-Two — издатель таких известных серий игр, как GTA, Red Dead Redemption, Mafia, BioShock, XCOM и Civilization. Какие неанонсированные игры Take-Two на этот раз пошли под ножтоже неизвестно.

Благодаря вышеописанным стабилизационным мерам Take-Two рассчитывает уменьшить расходы примерно на 200 миллионов долларов. И это довольно показательная ситуация, которая лучше всего иллюстрирует (в большей степени) современный геймдев — компания, которая, очень вероятно, заработает $3-4 миллиарда в течение 6 месяцев после выхода всем известной игры в следующем году, «вынуждена» увольнять работников, чтобы… увеличить свои прибыли. Как говорится, мем смешной, ситуация страшная.