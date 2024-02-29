Новости Игры 29.02.2024 в 10:33 comment views icon

Bloomberg: GTA VI переходит в финальную стадию разработки, Rockstar возвращает сотрудников на пятидневку в офис

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Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Разработка GTA VI близится к финишу и Rockstar просит сотрудников уже с апреля вернуться из удаленного режима в офис для привычной пятидневной рабочей недели. Апдейтом касательно статуса одной из самых ожидаемых игр современности поделился Bloomberg, в распоряжении которого есть копия внутреннего письма-обращения к сотрудникам.

Поскольку разработка GTA VI выходит на финальный круг, игра потребует еще большей отдачи и усилий от команды. Именно поэтому руководство Rockstar считает целесообразным вернуть разработчиков в офис на пятидневку — как из соображений производительности, так и с точки зрения безопасности, принимая во внимание предыдущие сливы материалов игры, которые повлекли издателю убытки на пять миллионов долларов и «тысячи часов» рабочего времени сотрудников (в декабре прошлого года виновника бессрочно упекли в психушку). Кстати, до этого Rockstar отмечала, что масштабная утечка геймплея и исходного кода ранней сборки игры осенью 2022 года GTA 6 и другие инциденты не сильно навредили бизнесу и это не повлияет на график разработки игры.

В официальном письме Rockstar упоминает «ощутимые преимущества» коллективной работы в офисе, которая, по мнению руководства, позволит обеспечить разработку GTA VI «на должном уровне качества», а также качественно выполнить все пункты плана разработки. И как тут не вспомнить предыдущие слова лидера Take-Two Штрауса Зельника о новые творческие стандарты для серии, игровой индустрии и всего рынка развлечений, которые стремится достичь разработчик GTA VI.

GTA VI должна выйти в 2025 году на PS5 и Xbox Series X|S — ПК-версию пока не анонсировали. Игра имеет все шансы стать самой дорогой за всю историю (бюджет оценивают в $1-2 млрд) и Rockstar очень рассчитывает с ее помощью заработать $8 млрд в 2025-м финансовом году. Трейлер с анонсом GTA VI, который вышел в декабре 2023 года, набрал 178 миллионов просмотров на YouTube и по их количеству стал вторым среди всех трейлеров к видеоиграм. Если разработка будет происходить по плану, то есть хорошие шансы на новый показ GTA VI где-то летом-осенью, как думаете?

Rockstar анонсувала GTA VI і показала перший трейлер — гра вийде у 2025 році на PS5 та Xbox Series X|S

  • Попередня частина знаменитої серії кримінального бойовика — Grand Theft Auto V — вийшла у вересні 2013 року: спочатку на PS3 і Xbox 360, а протягом наступних 10 років Rockstar Games релізила гру на інших платформах з кожним разом покращуючи її в різних аспектах.
  • Загальні продажі ігор серії GTA станом на 30 вересня перевищили 410 мільйонів копій, з яких понад 190 млн припало на GTA 5.

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