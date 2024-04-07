За 10 лет The Elder Scrolls Online заработала $2 млрд — игра празднует юбилей

Онлайн-игра во вселенной The Elder Scrolls (Morrowind, Oblivion, Skyrim) отпраздновала десятилетие на этой неделе. За 10 лет компания Zenimax собрала на ней $2 млрд. Наряду с базовым вариантом The Elder Scrolls Online с фиксированной стоимостью существует подписка, которая предоставляет дополнительные возможности, также можно приобрести отдельные главы и другие дополнительный контент. При этом игра не огорчает навязчивыми микротранзакциями, также в ней не работает принцип «плати, чтобы победить». На начало апреля 2024 года у ESO 23,7 млн пользователей.

В интервью GamesRadar+ директор студии Мэтт Фирор говорит, что цифра в $2 млрд была обнародована «в основном, чтобы пролить свет на игру». По мнению Фирора, ESO не часто называют одной из самых успешных MMORPG, но она является именно такой. По его словам, даже связь ESO с Skyrim редко привлекает к ней внимание, как подобное происходит, скажем, с World of Warcraft.

«Я думаю, что [цифра] только демонстрирует преданность игроков игре, а также нас в Zenimax Online. Это чрезвычайно успешно, и нам нравится работать над этим», — говорит Фирор.

The Elder Scrolls Online празднует свой юбилей с новой главой «Золотой путь» и различными акциями и бонусами в игре. Это едва ли не самое большое ежегодное обновление ESO, которое содержит примерно 30 часов нового сюжетного контента, посвященного событиям нового дейдрического принца Ителии, персонажа, которого раньше не видели во франшизе Elder Scrolls.

С точки зрения игрового процесса, Gold Road предлагает новые публичные подземелья, квесты, мировые события, мировых боссов, новые уникальные предметы коллекционирования и многое другое. Однако самым большим настоящим изменением в игровом процессе, несомненно, является новая система скрайбинга (создание навыков). В игру добавили гримуары, новый тип навыков, которые вы можете получить через линию квестов раздела, чтобы использовать вместе с имеющимися навыками. Умения из гримуаров можно настроить для создания нескольких вариантов дополнительных способностей.

Имея в виду, что The Elder Scrolls 6 от Bethesda поклонники увидят не скоро, ежегодно обновляемая Elder Scrolls Online может стать неплохим вариантом для тех, кто соскучился по этой вселенной.

Автор этой новости провел в игре много часов и может сказать, что соло-квестов в ней больше, чем в нескольких обычных RPG вместе взятых и их становится больше каждый год, постоянно появляются новые территории и игровые механики, также в ней много информации о лоре вселенной «Свитков».