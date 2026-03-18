Тодд Говард о The Elder Scrolls 6: "Представьте, что мы ее не анонсировали — ее не существует"

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард поделился новыми деталями о The Elder Scrolls VI в большом интервью IGN — и хотя студия до сих пор избегает конкретики, на этот раз появились первые содержательные сигналы о состоянии разработки.





По словам Говарда, команда значительно лучше справилась с техническим фундаментом игры, чем во время создания Starfield.

«Мы справились с технологиями лучше, чем когда-либо», — отметил он, объясняя, что опыт со сменой движка во время разработки Starfield помог избежать тех же проблем в TES VI.

Он уточнил, что ранее переход на новую версию движка фактически «выбивал почву из-под ног» команды, заставляя ждать, пока технологии догонят производство контента. Теперь этот процесс удалось лучше синхронизировать.

В разговоре с IGN Говард объяснил, что решение анонсировать TES VI вместе со Starfield и Fallout 76 было скорее вынужденным. Тогда компания экспериментировала: одна игра — новая IP, другая — мультиплеерный проект, поэтому фанатам нужно было дать сигнал, что классические одиночные RPG никуда не исчезли.





«Когда вы делаете что-то новое, все спрашивают: «А где The Elder Scrolls VI? А где синглплеер?» Мы сделали это так, но это не мой любимый подход», — сказал Говард.

И добавил с иронией:

«Просто представьте, что мы ее не анонсировали. Она не существует. Никто ничего не слышал».

По словам руководителя студии, с тех пор его отношение к ранним анонсам изменилось — теперь он значительно осторожнее. Идеальная модель для него — минимизировать время между первым показом и релизом игры.

«Мне больше нравится сжимать этот момент — от того, как вы впервые слышите об игре, до того, как можете в нее сыграть. Если бы было возможно, эти моменты вообще совпадали бы», — объяснил он.

Впрочем, в Bethesda Softworks признают, что баланс найти непросто — фанаты хотят новостей о будущих проектах, но бизнес-факторы иногда заставляют раскрывать карты раньше, чем хотелось бы.

Похожие сомнения Говард озвучивал и раньше— он не раз задумывался, стоило ли показывать TES VI настолько рано. Для сравнения, Fallout 4 анонсировали лишь за пять месяцев до релиза, а The Elder Scrolls V: Skyrim — менее чем за год.

Bethesda всё ещё не готова полноценно говорить об игре — и Говард традиционно отшучивается:

«Я никогда о ней не слышал», — сказал он в ответ на вопрос о текущем состоянии TES VI.

В то же время из интервью становится понятно — разработка продолжается активно, и значительная часть студии уже сосредоточена именно на The Elder Scrolls VI.

Кроме TES VI, Говард коснулся и более широкого будущего Bethesda:

Сtarfield продолжат поддерживать обновлениями, но без «революционного перезапуска»

Студия стала осторожнее со сроками и больше не хочет делать ранние анонсы

Новые игры Bethesda будут стараться быстрее проходить путь от показа до релиза

Фактически, TES VI уже стала для студии примером того, как не стоит коммуницировать большие проекты.

The Elder Scrolls VI анонсировали еще в 2018 году — и с тех пор Bethesda почти не раскрывала деталей. Полноценная разработка стартовала лишь после релиза Starfield в 2023-м.

Говард неоднократно признавал, что студия поторопилась с анонсом, а сама игра все еще «далеко» от релиза.





В то же время TES VI должна стать возвращением к классической формуле Bethesda после экспериментов с Fallout 76 и Starfield — больших одиночных RPG с открытым миром.

В новых комментариях Тодда чувствуется осторожный оптимизм: технически проект движется увереннее, чем предыдущие игры студии — но ждать его придется еще долго.

Источник: IGN