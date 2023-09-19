Новости Игры 19.09.2023 в 08:54

The Elder Scrolls VI выйдет не раньше 2026 года на ПК и Xbox, свидетельствуют документы Microsoft из суда

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Юрій Орос

Автор новин

Еще одну деталь раскрыл суд между Microsoft и FTC (Федеральная торговая комиссия). Она касается ориентировочной даты релиза и платформ, на которых выйдет The Elder Scrolls VI. Ранее судебная система США предоставила доступ к переписке топ-менеджеров Microsoft.

Интерес вызывает дорожная карта Microsoft 2018 года, где указан график выхода и некоторые подробности будущих игр на платформах Xbox и Windows, передает The Verge. Доверия добавляет точная информация о двух других играх Bethesda Softworks, которые вышли недавно. Redfall и Starfield согласно планам должны были выйти в первой половине 2023-го. Почти так и произошло, Starfield стартовал 1 сентября, а Redfall еще весной.

The Elder Scrolls VI выйдет не раньше 2026 года на ПК и Xbox, свидетельствуют документы Microsoft из суда

О точной дате анонса в The Elder Scrolls VI в 2018-м еще не знали, однако это должно произойти не раньше 2026 года на Xbox и ПК. Похоже консоль Sony PlayStation 5 все реже будет фигурировать в играх Bethesda после того, как студию приобрела Microsoft.

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The Elder Scrolls VI анонсировали еще в 2018 году коротким трейлером. С тех пор информации об игре очень мало.

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The Elder Scrolls VI выйдет не раньше 2026 года на ПК и Xbox, свидетельствуют документы Microsoft из суда
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