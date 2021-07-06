За перше півріччя в Україні було зареєстровано 3550 електромобілів, трійка лідерів — Nissan, Tesla та Chevrolet





Федерація автопрому України з посиланням на дані МВС повідомила, що другий квартал 2021 року повернувся до тенденції помірного росту електромобілів. Кількість реєстрацій автомобілів з електричним приводом збільшилася на 14% порівняно з першим кварталом та на 7% у порівнянні з минулорічним показником.

У підсумку, за перше півріччя у країні було зареєстровано 3550 автомобілів з електричним приводом, що на 5% перевищило результати аналогічного періоду у минулому році. При цьому частка вживаних електромобілів залишається стабільно високою та складає 89,7%.

Трійка компаній-лідерів на ринку залишилася незмінною – це Nissan (28%), Tesla (19,4%) та Chevrolet (15,3%). Цікаво, що Chevrolet наростив продажі втричі, а модель Chevrolet Bolt EV стала у цьому році в Україні другою за популярністю. З шостого на четверте місце піднявся Renault (6,5%), а п’яте місце розділили між собою Audi та Volkswagen (по 3,7%).

Якщо розглядати окремо моделі, то з великим отривом виграє Nissan Leaf (26,8%), далі йдуть Chevrolet Bolt EV (14,7%), Tesla Model 3 (9,6%), Tesla Model S (5,1%) та Audi E-Tron (3,6%).

Зазначимо, що за перші п’ять місяців поточного року свою першу реєстрацію в Україні пройшли трохи більше 3000 електромобілів, або на 12% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості склала 90%.

Джерело: ФАУ