Новости Military Tech 05.08.2025 comment views icon

Замечены "Шахеды" с противотанковыми минами на крыльях: чем это грозит и как работает

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Замечены "Шахеды" с противотанковыми минами на крыльях: чем это грозит и как работает

Сразу несколько источников, связанных с военными, сообщили о применении россиянами дронов «Герань-2» («Шахед») с необычной боевой нагрузкой.

Известный специалист по связи и РЭБ Сергей «Флеш» Бескрестнов пишет в своем канале Telegram о «новой проблеме». В нескольких регионах Украины зафиксированы «Шахеды», которые под крыльями несли по две кассеты (КПТМ) с противотанковыми минами ПТМ-3. По его словам, такие мины оснащены магнитным детонатором и реагируют на технику рядом.

«Флеш» сообщает, что сейчас замысел российских оккупантов непонятен. Боеприпас предназначен для минирования и может быть использован, в частности, для совершения терактов на дорогах или диверсии против сельского хозяйства (очевидно, речь идет о технике). Бескрестнов призывает обращать внимание на такие предметы и не приближаться к ним на машинах.

“На фото показано як не можна робити. Пані тоді не знала що це міна і що на айкос вона б теж зреагувала” / “Полковник ГШ”
Вид «Шахеда» с кассетами КПТМ-3 под крыльями / DroneBomber

Канал DroneBomber продемонстрировал вид «Шахеда» с кассетами под крыльями, а также отдельно кассеты КПТМ-3 и мины, которую они содержат. Источник отмечает подобную комплектацию у БПЛА, замеченых в группах на границе Сумской и Черниговской областей.

“На фото показано як не можна робити. Пані тоді не знала що це міна і що на айкос вона б теж зреагувала” / “Полковник ГШ”
Вид противотанковых мин ПТМ-3 и кассет КПТМ-3 / DroneBomber

«Полковник ГШ» добавляет больше информации о работе кассет с минами, а также размещает фото с обложки этой новости, с важным комментарием по обращению с минами. Согласно объяснению, кассета имеет заряд, который отстреливает мину на расстояние. Сброшенная таким образом ПТМ-3 оказывается на земле, где становится в боевое положение.

«ПТМ-3 реагирует на изменение электромагнитного поля вокруг себя (реагирует на большие металлические объекты типа танк, ББМ). Мина не обезвреживается, ее категорически нельзя двигать или поднимать, обезвреживается только физическим уничтожением на месте», — говорится в сообщении.

Автор канала призывает всех, а в частности подразделения на боевых позициях, отслеживать и запоминать маршруты «Шахедов», особенно вдоль транспортных путей. Очевидно, речь идет о поиске и обезвреживании сброшенных мин.

“На фото показано як не можна робити. Пані тоді не знала що це міна і що на айкос вона б теж зреагувала” / “Полковник ГШ”
Кассета КПТМ-3 с противотанковой миной ПТМ-3 / «Флеш»

По данным сайта Sappers, противоподрывная мина ПТМ-3 предназначена для вывода из строя колесной и гусеничной техники. Мина разрушает ходовую часть транспортного средства кумулятивным зарядом, который подрывается под техникой. Мина весом 4,9 кг имеет неконтактный детонатор и самоликвидируется через 16-24 часа. Магнитный детонатор также реагирует на приближение к мине человека, имеющего с собой металлические предметы весом от 50-100 г. Кассета КПТМ-3 содержит одну мину ПТМ-3 и вышибной пороховой заряд.

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