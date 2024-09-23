Замена кнопки Camera Control в iPhone 16 Pro обойдется в $750 — почти столько стоит базовый iPhone 16

Кнопка Camera Control, которая появилась в линейке iPhone 16, позволяет управлять некоторыми параметрами камеры и сможет использоваться как «шлюз» для работы с инструментами сторонних разработчиков, в том числе и ChatGPT.

Идея Camera Control такова, что если держать iPhone горизонтально — она будет несколько напоминать затвор традиционной камеры с тактильной вибрацией. Впрочем, обновление мало чем поразило потенциальных клиентов, и некоторые называют опцию «наиболее неутешительной инновацией Apple» на сегодня (в первых отзывах кнопку в целом отнесли к «минусам» устройств). Однако это еще не все «сюрпризы» для поклонников.

Учитывая цены для ремонта Camera Control, представленные в Китае (для удобства конвертировано в доллары США), замена кнопки в iPhone 16 будет стоить $624, тогда как для iPhone 16 Pro — $750. Для сравнения: официальная цена базового iPhone 16 достигает $799, а iPhone 16 Pro на 128 ГБ — $999)

Такая высокая цена может предусматривать замену материнской платы. Сама же кнопка состоит из 9 различных компонентов, что повышает частоту и риски потенциальных поломок.

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Источник: Gizmochina

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