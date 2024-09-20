20 сентября по всему миру стартовали продажи iPhone 16, новых Apple Watch и AirPods 4 — тогда как украинские ритейлеры открыли предзаказ и наконец можно увидеть официальные украинские цены.

Все модели iPhone 16 и остальные новые устройства, презентованные на Apple Glowtime, появились одновременно в каталогах украинских ритейлеров, что официально продают технику Apple: в частности Rozetka, Comfy, Citrus и другие.

Свободные продажи должны стартовать через неделю, однако некоторые модели уже закончились в определенных каталогах: в частности iPhone 16 Pro и Pro Max, которым ранее предсказывали низкий спрос. Как и в предыдущие годы магазины предлагают покупку в кредит и оплату частями. Ниже приводим цены со скидками, и если сравнивать с прошлогодними, то новые модели существенно прибавили в цене — на 5000-7000 гривен.

Цены iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max в Украине — от 47 499₴ до 90 999₴

iPhone 16: 47 499₴ за 128 ГБ, 52 499₴ за 256 ГБ и 62 499₴ за 512 ГБ

iPhone 16 Plus: 52 499₴ за 128 ГБ, 57 499₴ за 256 ГБ и 67 499₴ за 512 ГБ

iPhone 16 Pro: 59 499₴ за 128 ГБ, 64 999₴ за 256 ГБ, 74 999₴ за 512 ГБ и 94 999₴ за 1 ТБ

iPhone 16 Pro Max: 70 999₴ за 256 ГБ, 80 999₴ за 512 ГБ и 90 999₴ за 1 ТБ

Цены на новые Apple Watch

Apple Watch Series 10 — от 22 299₴ до 23 799₴

Apple Watch Ultra 2 — от 39 999₴ до 48 999₴

Цены на AirPods 4 и новые AirPods Max

AirPods 4 без ANC — 7 399₴

AirPods 4 с ANC — 10 499₴

AirPods Max — 27 499₴

Отметим, что в США цены на базовые iPhone 16 (для 128 ГБ во всех моделях и 256 ГБ в версии Pro Max) остались неизменными по сравнению с годом назад: $799, $899, $999 и $1199 (без учета налога). По ссылке можно посмотреть первые обзоры AirPods 4 и четырех iPhone 16, а также увидеть «живую» распаковку iPhone 16 Pro.

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