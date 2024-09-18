Первые обзоры iPhone 16 / 16 Pro: надежные камеры, (не) нужная новая кнопка и скромные 60 Гц в стандартных моделях. Ничего особенного?

Пока новые iPhone 16 не попали в руки обозревателей нашей редакции предлагаем ознакомиться с первыми отзывами иностранных сайтов и блогеров.

В частности в руки The Verge попали сразу четыре новые модели: полные обзоры iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а также Pro-моделей можно посмотреть по ссылке, а мы продублируем главные итоги.

iPhone 16 ($799)

Преимущества:

Надежная камера с разнообразными стилями

Новая удобная кнопка действия

Больше оперативной памяти и чип текущего поколения

Недостатки:

Экран со стандартной частотой обновления

Управление камерой несколько путаное

iPhone 16 Plus ($899)

Преимущества:

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Надежная камера с разнообразными стилями

Новая удобная кнопка действия

Больше оперативной памяти и чип текущего поколения

Большой экран для поклонников такого формфактора

Недостатки:

Экран со стандартной частотой обновления

Управление камерой несколько путаное

Характеристики моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus

iPhone 16 iPhone 16 Plus Стартовая цена $799 $899 Размер экрана 6,1 дюйма 6,7 дюйма Частота обновления 60 Гц 60 Гц Процессор A18 A18 ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ Хранилище 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ Задние камеры 48 МП основная (f/1.6) с двукратным оптическим увеличением, 12 МП сверхширокоугольная (f/2.2) 48 МП основная (f/1.6) с двукратным оптическим увеличением, 12 МП сверхширокоугольная (f/2.2) Фронтальная камера 12 МП (f/1.9) 12 МП (f/1.9) Срок действия заряда 22 часа с воспроизведением видео; 80 часов в стандартном режиме 27 часов с воспроизведением видео; 100 часов в стандартном режиме Цвета Black, White, Pink, Teal, Ultramarine Black, White, Pink, Teal, Ultramarine

Обозреватель отмечает, что для базовых iPhone этот год можно считать удачным. Революционного, конечно, ничего нет, и вряд ли вам надо обновлять текущий iPhone 15. Но для перехода с 11 или 12 — iPhone 16 вариант хороший.

iPhone 16 Pro ($999)

Преимущества:

Возможность регулировать интенсивность обработки HDR

Видео 4K120

Недостатки:

Несколько сложная в работе кнопка управления камерой

Обработка фотографий по дефолту агрессивнее, чем когда-либо

Наиболее постепенное из обновлений по сравнению с iPhone 15 Pro

iPhone 16 Pro Max ($1199)

Преимущества:

Онлайн-курс “Фінансовий аналіз. Junior+” від Laba. Навчіться інтерпретувати, бачити тенденції та закономірності серед великого масиву фінансових даних та робити точні прогнози. . Детальніше про курс

Возможность регулировать интенсивность обработки HDR

Видео 4K120

Недостатки:

Близок к тому, чтобы его назвать слишком большим

Несколько сложная в работе кнопка управления камерой

Обработка фотографий по дефолту агрессивнее, чем когда-либо

Наиболее постепенное из обновлений по сравнению с iPhone 15 Pro

Характеристики моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Стартовая цена $999 $1199 Дисплей 6,3 дюйма (2622 x 1206) 6,9 дюйма (2868 x 1320) Процессор A18 Pro A18 Pro Задние камеры 48 МП основная (f/1.78), 48 МП ультраширокая (f/2.2), 12 МП телефото (5x, f/2.8) 48 МП основная (f/1.78), 48 МП ультраширокая (f/2.2), 12 МП телефото (5x, f/2.8) Фронтальная камера 12 МП (f/1.9) 12 МП (f/1.9) Видео 4K Dolby Vision до 120 кадров в секунду 4K Dolby Vision до 120 кадров в секунду Срок действия заряда До 22 часов потокового видео До 29 часов потокового видео Цвета Black, White, Desert and Natural Titanium Black, White, Desert and Natural Titanium

iPhone 16 Pro называют «одним из самых незавершенных продуктов, которые когда-либо поставляла Apple». Почти все основные функции (особенно для Apple Intelligence) появятся только в будущих обновлениях ПО, которые растянутся на следующий год.

«К тому времени iPhone 16 Pro, который мы рассматриваем в настоящее время, является по большей части набором очень приятных, но в конечном итоге незначительных изменений в iPhone 15 Pro», — добавляют в обзоре.

В целом все новые смартфоны Apple iPhone 16 получили по 8 баллов от обозревателей The Verge. Среди основных преимуществ упоминали новые камеры с разнообразными стилями, тогда как с кнопкой для съемок «не все так однозначно» — она якобы не слишком удобна в управлении, однако возможно к обновлению еще просто нужно привыкнуть. Стандартные модели также получили оперативную память в 8 ГБ (слава ИИ!), поэтому разница с версиями Pro — в размерах и камерах (а ну еще частоте обновления экрана, которая в более дешевых моделях остается на скромном уровне в 60 Гц)

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