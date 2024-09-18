Первые обзоры iPhone 16 / 16 Pro: надежные камеры, (не) нужная новая кнопка и скромные 60 Гц в стандартных моделях. Ничего особенного?

Пока новые iPhone 16 не попали в руки обозревателей нашей редакции предлагаем ознакомиться с первыми отзывами иностранных сайтов и блогеров.
В частности в руки The Verge попали сразу четыре новые модели: полные обзоры iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а также Pro-моделей можно посмотреть по ссылке, а мы продублируем главные итоги.
iPhone 16 ($799)
Преимущества:
- Надежная камера с разнообразными стилями
- Новая удобная кнопка действия
- Больше оперативной памяти и чип текущего поколения
Недостатки:
- Экран со стандартной частотой обновления
- Управление камерой несколько путаное
iPhone 16 Plus ($899)
Преимущества:
- Надежная камера с разнообразными стилями
- Новая удобная кнопка действия
- Больше оперативной памяти и чип текущего поколения
- Большой экран для поклонников такого формфактора
Недостатки:
- Экран со стандартной частотой обновления
- Управление камерой несколько путаное
Характеристики моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus
|iPhone 16
|iPhone 16 Plus
|Стартовая цена
|$799
|$899
|Размер экрана
|6,1 дюйма
|6,7 дюйма
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Процессор
|A18
|A18
|ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Хранилище
|128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
|128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
|Задние камеры
|48 МП основная (f/1.6) с двукратным оптическим увеличением, 12 МП сверхширокоугольная (f/2.2)
|48 МП основная (f/1.6) с двукратным оптическим увеличением, 12 МП сверхширокоугольная (f/2.2)
|Фронтальная камера
|12 МП (f/1.9)
|12 МП (f/1.9)
|Срок действия заряда
|22 часа с воспроизведением видео; 80 часов в стандартном режиме
|27 часов с воспроизведением видео; 100 часов в стандартном режиме
|Цвета
|Black, White, Pink, Teal, Ultramarine
|Black, White, Pink, Teal, Ultramarine
Обозреватель отмечает, что для базовых iPhone этот год можно считать удачным. Революционного, конечно, ничего нет, и вряд ли вам надо обновлять текущий iPhone 15. Но для перехода с 11 или 12 — iPhone 16 вариант хороший.
iPhone 16 Pro ($999)
Преимущества:
- Возможность регулировать интенсивность обработки HDR
- Видео 4K120
Недостатки:
- Несколько сложная в работе кнопка управления камерой
- Обработка фотографий по дефолту агрессивнее, чем когда-либо
- Наиболее постепенное из обновлений по сравнению с iPhone 15 Pro
iPhone 16 Pro Max ($1199)
Преимущества:
- Возможность регулировать интенсивность обработки HDR
- Видео 4K120
Недостатки:
- Близок к тому, чтобы его назвать слишком большим
- Несколько сложная в работе кнопка управления камерой
- Обработка фотографий по дефолту агрессивнее, чем когда-либо
- Наиболее постепенное из обновлений по сравнению с iPhone 15 Pro
Характеристики моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max
|iPhone 16 Pro
|iPhone 16 Pro Max
|Стартовая цена
|$999
|$1199
|Дисплей
|6,3 дюйма (2622 x 1206)
|6,9 дюйма (2868 x 1320)
|Процессор
|A18 Pro
|A18 Pro
|Задние камеры
|48 МП основная (f/1.78), 48 МП ультраширокая (f/2.2), 12 МП телефото (5x, f/2.8)
|48 МП основная (f/1.78), 48 МП ультраширокая (f/2.2), 12 МП телефото (5x, f/2.8)
|Фронтальная камера
|12 МП (f/1.9)
|12 МП (f/1.9)
|Видео
|4K Dolby Vision до 120 кадров в секунду
|4K Dolby Vision до 120 кадров в секунду
|Срок действия заряда
|До 22 часов потокового видео
|До 29 часов потокового видео
|Цвета
|Black, White, Desert and Natural Titanium
|Black, White, Desert and Natural Titanium
iPhone 16 Pro называют «одним из самых незавершенных продуктов, которые когда-либо поставляла Apple». Почти все основные функции (особенно для Apple Intelligence) появятся только в будущих обновлениях ПО, которые растянутся на следующий год.
«К тому времени iPhone 16 Pro, который мы рассматриваем в настоящее время, является по большей части набором очень приятных, но в конечном итоге незначительных изменений в iPhone 15 Pro», — добавляют в обзоре.
В целом все новые смартфоны Apple iPhone 16 получили по 8 баллов от обозревателей The Verge. Среди основных преимуществ упоминали новые камеры с разнообразными стилями, тогда как с кнопкой для съемок «не все так однозначно» — она якобы не слишком удобна в управлении, однако возможно к обновлению еще просто нужно привыкнуть. Стандартные модели также получили оперативную память в 8 ГБ (слава ИИ!), поэтому разница с версиями Pro — в размерах и камерах (а ну еще частоте обновления экрана, которая в более дешевых моделях остается на скромном уровне в 60 Гц)
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