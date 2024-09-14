Здоровые и счастливые: JP Morgan сократил рабочую неделю банкиров до «каких-то» 80 часов

Младшие банкиры Уолл-стрит теперь смогут «наслаждаться» 80-часовой рабочей неделей вместо привычных 100 часов. Толчком к этим изменениям стала трагическая смерть сотрудника.

По информации Fortune, новые правила дополняют уже имеющуюся в JPMorgan практику «отложенных ручек» с 18:00 пятницы до полудня субботы и гарантию одних полных выходных каждые три месяца. По данным Wall Street Journal, типичная 80-часовая рабочая неделя молодого банкира в JPMorgan может состоять из шести дней работы примерно с 8:30 до 22:00 с короткими перерывами на еду, или 11 часов в день в течение семи дней подряд.

Кроме того, есть существенная загвоздка: определенные случаи, например работа над активными сделками, будут исключением из новой политики JPMorgan. То есть во время важных финансовых операций банкиры все еще могут работать сверхурочно, фактически нивелируя эффект новых ограничений.

Bank of America, где официально уже действует ограничение в 80 часов в неделю для младших банкиров, также внедряет изменения. Банк запускает внутреннюю платформу для тщательного мониторинга индивидуальной рабочей нагрузки. Новое программное обеспечение требует от работников в США ежедневно, а не еженедельно, регистрировать свои рабочие часы, указывая, над какими сделками они работают и кто из руководителей контролирует эти задачи.

Эти изменения происходят после трагического случая в начале года. Лео Лукенас III, бывший «зеленый берет», который стал инвестиционным банкиром Bank of America, умер от тромба, работая более 100 часов в неделю над сделкой на $2 млрд.

После смерти Лукенаса младшие банкиры массово пожаловались изданию Wall Street Journal на регулярные ночные смены и более 100-часовые рабочие недели. По их словам, руководство заставляет их скрывать реальную продолжительность рабочего времени.

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Стоит отметить, что даже с новыми ограничениями, рабочая неделя банкиров вдвое превышает среднестатистическую 40-часовую рабочую неделю американцев.

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что банк пытается понять, какие уроки можно извлечь из смерти Лукенаса, и пересматривает свою политику. Представитель Bank of America подчеркнула, что правила банка четкие, и все работники, включая руководителей, должны их соблюдать.