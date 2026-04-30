Сбой системы ИИ-слежения устраивает "день сурка" невиновному жителю США: исправить это невозможно

Житель Колорадо ничего не совершил, но благодаря ошибке ИИ попадает в постоянные полицейские преследования. Пикап Кайла Даусмана, жителя Черри-Хиллс-Виллидж на юге Денвера, попал в поле зрения автоматических считывателей номерных знаков компании Flock Safety.





Каждый раз, когда Даусман выезжает из дома, рассказал он местному каналу 9News, его преследуют местные копы — Flock автоматически извещает их о появлении транспортного средства с невыполненным ордером на арест.

«Меня постоянно останавливают. Я фактически не могу пользоваться своим пикапом. Считаю, что моя безопасность под угрозой», — рассказал колорадец местным журналистам. — «Они вылетели ниоткуда и сразу сели мне на хвост с включенными мигалками».

Когда 9News обратился в полицию Черри-Хиллс-Виллидж, офицеры подтвердили: Даусман ничего не нарушал. По их словам, номерной знак мужчины был ошибочно связан с ордером в базе данных Колорадский центр информации о преступности.

Flock — компания ИИ-слежения, чьи камеры-считыватели номерных знаков (ALPR) захватывают США, — имеет сотни постоянно включенных устройств только в районе Денвера. В округе Арапагоу, где расположен Черри-Хиллс-Виллидж, задокументировано не менее 283 активных камер согласно DeFlock — низовому инструменту для отслеживания развертывания ALPR.





Хотя полиции Черри-Хиллс понадобилось всего несколько остановок, чтобы убедиться в невиновности Даусмана и убрать его из списка оповещений, распространение ALPR в окружающем регионе делает практически невозможным любое передвижение без непрерывных остановок.

«Везде по штату — каждый раз, когда я проезжаю мимо камеры, их машины получают оповещение, что я рядом», — говорит Даусман.

По данным 9News, призрак-ордер, похоже, возник из-за ошибки ввода данных при оформлении ордера в округе Гилпин, Колорадо. Когда Даусман попытался исправить ситуацию, обратившись в суд округа Гилпин, он наткнулся на стену: чиновники сказаличто ему нужно предоставить имя подозреваемого из ложного ордера — но ни одно правоохранительное ведомство не соглашалось его раскрывать, поскольку дело до сих пор активно.

«Как только ты попадаешь в систему Flock, выходить из нее — твоя личная проблема. Вся ответственность за это лежит на тебе», — сообщил Даусман журналистам.

Теперь, когда его пикап помечен, трудно предсказать, какие неприятности могут ждать его в пути. Черная метка Flock означает, что он может испытывать дорогостоящие задержки на пути на встречи или работу. А поскольку он не знает, что именно указано в ордере, Даусман не может предсказать, как агрессивно могут отреагировать полицейские при очередной остановке.

«Все, что я знаю, — я теперь в системе», — подытожил колорадец. — «И выбраться из нее совсем не просто».

Техническая причина ошибки оказалась довольно банальной: в колорадских номерных знаках используются как буква O, так и цифра 0, поэтому клерк округа Гилпин внес номер сразу в обоих вариантах — и ордер срабатывает при обоих. Начальник полиции Черри-Хиллс Джейсон Лайонс подтвердил:

«Это не ошибка в одном или другом направлении. Они просто внесли оба варианта».

При этом, Патруль штата Колорадо выяснил, что сначала неизвестного мужчину остановили за нарушение, он не явился на заседание суда в округе Гилпин, после чего на него выдали ордер за неявку — и именно тогда клерк ошибочно указал номер Даусмана.

Адвокат и подкастер Стив Лето, который разобрал дело в своей программе, назвал ситуацию тревожным симптомом системы массовой слежки, где ложные данные преследуют невиновного человека от камеры к камере:

«Это не вполне вина Flock, но это показывает, что подобные системы могут иметь последствия, о которых мы не задумывались».

Показательно, что в феврале 2026 года Денвер уже решил отказаться от контракта с Flock в пользу конкурента Axon — на фоне скандалов о передаче данных системы миграционной службе ICE для депортационных кампаний.

Источник: Futurism