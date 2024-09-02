Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо с 1 сентября — он заработает «задним числом»

Цель изменений — приблизить украинские акцизы к минимальному уровню, установленному в Европейском Союзе.

Закон № 11256-2 предусматривает поэтапное повышение акциза на топливо в Украине в течение 4-х лет — стартует с 1 сентября 2024 года и продлится до 1 января 2028 года. Ставки акцизов будут расти в зависимости от вида топлива:

бензин — до 242,60 евро за 1 000 литров;

дизельное топливо — до 177,60 евро за 1 000 литров;

пропан-бутан (LPG, автогаз) — до 55,60 евро за 1 000 литров.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, ожидается, что с этими изменениями цены на топливо до конца года вырастут примерно на 1,5-2 гривны: бензин — до 57,42 гривны за литр, а дизельное топливо — до 55,58 гривны за литр.

Между тем с 1 января 2028 года, согласно карточке закона, ставки акцизов достигнут следующих уровней:

бензин — 359 евро за 1 000 литров;

дизельное топливо — 330 евро за 1 000 литров;

автогаз — ранее ставка должна была составлять 250 евро за 1 000 литров, а сейчас ее оставили на уровне 70 евро.

В пояснительной записке к закону отмечается, что повышение акцизов на топливо поможет увеличить бюджетные поступления в государственный бюджет: