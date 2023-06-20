Зеленский подписал законопроекты об отмене НДС и пошлины на комплектующие для дронов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты об отмене НДС (№ 9275) и ввозной пошлины на комплектующие для дронов (№ 9276), ранее одобренные Верховной Радой.
Согласно документам, импортеры освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость и пошлины при ввозе материалов, узлов, агрегатов, оборудования и запчастей для дронов во время действия военного положения.
«Это следующий шаг к масштабированию производства дронов. Прямо сейчас Силам обороны нужны тысячи беспилотников. Продолжаем делать все, чтобы наши воины получили больше дронов на фронт», – говорит глава Минцифры Михаил Федоров.
Разъяснения относительно того, кому нужно получать разрешительные документы при импорте товаров военного назначения, можно просмотреть на сайте Государственной таможенной службы.
Напомним, что 5 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроекты (8360 и 8361-д), которыми предусмотрено, что на время действия военного положения, но не более чем до 1 января 2024 года, от налогообложения таможенной пошлиной и налогом на добавленную стоимость освобождаются БПЛА, прицелы, тепловизионные бинокли, средства связи с функцией шифрования, средства спутниковой связи и тактической медицины (льготы не будут распространяться на товары, которые имеют происхождение или ввозятся из страны, признанной государством-оккупантом и/или государством-агрессором, а также с оккупированных территорий Украины.)
В Украине отменили НДС и таможенную пошлину для БПЛА, прицелов и тепловизоров